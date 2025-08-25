"최대 165만원"…해남군, 청년 그린산업 취업·정착 돕는다

지역 거주 18~35세 미취업 청년 대상

신재생에너지·AI 등 미래산업 취업 연계

전남 해남군은 25일 재단법인 해남군교육재단이 교육발전특구 사업 일환으로 '2025년 그린인재 정주형 취업패키지 지원사업'을 추진한다고 밝혔다.

이 사업은 신재생에너지, 기후변화 대응, 해양, 인공지능(AI) 등 그린산업 분야 취업을 희망하는 미취업 청년(만 18∼35세)에게 실질적인 지원을 제공해 지역 정착까지 연계하는 것이 목표다. 지원은 '해남 지니어스 패키지'와 '정주형 지원비' 두 가지로 구성됐다.

해남 지니어스 패키지는 자격증 취득을 위한 진로개발지원금(최대 60만원)과 관내 그린산업 기업 면접 시 면접비·교통비(회당 10만원, 최대 6회) 등을 제공한다. 해당 패키지를 받은 청년이 해남 지역 그린산업에 취업해 3개월 이상 근무하고 관내 전월세 주택을 계약할 경우 정주형 지원비로 최대 105만원이 추가 지원된다.

신청 기간은 지니어스 패키지가 내달 1일부터 오는 12월 15일까지, 정주형 지원비는 12월 1∼15일까지다. 정주형 지원비는 지니어스 패키지 수혜자에 한해 신청할 수 있다.

신청을 원하는 청년은 해남군청 또는 해남군교육재단 홈페이지에서 신청서를 내려받아 교육발전특구 TF팀에 직접 제출하면 된다.

재단 관계자는 "청년들이 관내 그린산업 분야에서 새로운 기회를 찾을 수 있도록 적극 지원할 계획이다"며 "구직 단계에서 발생하는 경제적 부담을 줄일 수 있는 실질적인 지원을 제공하고, 그린산업 분야의 취업률과 인구 유입에 따른 지역 정착을 기대하고 있다"고 말했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>