본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

부산부민병원, 주민 ‘골관절염 건강교실’ 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.25 13:26

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

북구보건소·하하마을건강센터 협력

"조기진단·생활습관 개선 중요성"

부산부민병원(병원장 최창화)은 지난 21일 북구보건소와 협력해 덕천2·덕천3동 하하마을건강센터 건강소모임 회원을 대상으로 '골관절염 건강교실'을 열었다고 25일 전했다.


하하마을건강센터는 부산시가 추진하는 주민 역량강화 교육 사업의 하나로 운영되며, 실질적인 건강 관리법을 제공해 지역사회 건강 증진에 기여하고 있다.

이번 강의는 부산부민병원 류마티스내과 김은성 과장이 맡아 골관절염의 정의, 주요 증상, 원인, 진단 과정, 예방 및 관리 방법을 체계적으로 설명했다.


김 과장은 "골관절염은 조기 진단과 꾸준한 관리로 진행을 늦출 수 있으며, 생활습관 개선과 적정 체중 유지가 무엇보다 중요하다"며 "관절 통증이나 불편감이 일상에 영향을 줄 경우 전문의 상담을 받아야 한다"고 강조했다.


최창화 병원장은 "지역 주민들이 건강 정보를 올바르게 이해하고 스스로 관리 역량을 높일 수 있도록 다양한 주제의 건강교실을 지속적으로 운영할 계획"이라며 "지역사회와 함께하는 거점병원으로서의 역할을 이어가겠다"고 말했다.

부산부민병원은 매월 둘째 주 목요일 원내에서 정기 건강교실을 진행 중이며, 오는 9월에는 비뇨의학과 이정우 과장이 '요실금 관리법'을 주제로 강연에 나설 예정이다.

부산부민병원이 지역주민 대상 ‘골관절염 건강교실’을 열고 있다.

부산부민병원이 지역주민 대상 ‘골관절염 건강교실’을 열고 있다.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"카톡, 마음대로 보내지 마"…커지는 '문자사업' 갈등, 무슨 일이길래 "카톡, 마음대로 보내지 마"…커지는 '문자사업' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

반년 만에 1만5000대 팔린 아이오닉9…SK온 같이 웃는 이유

퇴직금만 10억… 은행장보다 연봉 높은 ‘퇴직자들’

천연 광천수라더니 정화수였다고?…프랑스 생수 에비앙 알고 보니

"대충 쓱싹했다간 큰일"…'세균 득실' 휴대폰 청소, 제일 먼저 할 일은?

'남다른 눈썰미' 아내 신발에 꽂히더니…1.5조 자산가 된 테니스 황제

"한 달 35만원 부담되지만 소외되긴 싫어"…'우정 모임비'에 美 Z세대 '한숨'

내란특검, 박성재·심우정 압수수색… 법무·검찰 동시 겨냥

새로운 이슈 보기