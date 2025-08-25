영주시, ‘저출생 부담타파 4대 문화운동’ 읍면동 릴레이

시민 참여형 생활운동 확산



“아이 낳고 키우기 좋은 도시”

영주시가 저출생 위기 극복과 지속 가능한 지역사회를 만들기 위해 '저출생 부담타파 4대 문화운동' 읍면동 릴레이를 본격 추진한다.

'저출생 부담타파 4대 문화운동'은 경상북도의 역점 사업으로 △결혼은 비용 부담을 줄이는 작은 결혼식 △출산은 다양한 가족 형태 존중 △육아는 아이 우선과 휴직 존중 △일·생활 균형은 양성평등과 워라밸 확산을 핵심으로 한다. 사회적 인식 개선과 제도 정착을 통해 지역 전반의 가족 친화 문화를 확산하는 것이 목표다.

이번 릴레이는 지난 8월 19일 안정면 주민자치위원회 월례회의를 시작으로 오는 10월 말까지 각 읍·면·동으로 이어진다. 주민·기관·단체가 함께 서약서 서명과 실천 활동을 진행하며, 평은면은 민원대 현수막 설치로 생활 속 참여 분위기를 확산시키는 등 자발적인 움직임이 이어지고 있다.

시는 이번 운동을 시민 누구나 참여할 수 있는 생활 속 캠페인으로 정착시키고, 영주시가족센터와 협력해 가족 친화 프로그램을 확대할 계획이다. 또 공공기관과 민간단체 협력체계를 구축해 '아이 낳고 키우기 좋은 도시' 조성에 속도를 낸다는 방침이다.

유정근 영주시장 권한대행은 "저출생 극복은 행정만의 과제가 아닌 지역사회 전체의 몫"이라며 "읍면동 릴레이를 통해 새로운 가족 문화가 확산되고, 시민 모두가 즐겁게 동참해 의미 있는 변화를 만들어가길 바란다"고 말했다.

