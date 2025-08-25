산청 남사예담촌, '스타 마을 20선' 선정

전국 1200개 농촌체험휴양마을 중

전문단 평가 후 국민 투표로 지정



대한민국에서 가장 아름다운 마을 제1호 남사예담촌이 국민들이 직접 뽑은 '스타 마을 20선'에 선정됐다.

25일 경남 산청군에 따르면 단성면에 있는 남사예담촌이 농림축산식품부의 스타 마을 20선에 지정됐다고 밝혔다.

올해 처음으로 추진한 스타 마을은 지역의 고유한 특색과 자원을 바탕으로 차별화 전략을 가지고 있는 마을을 발굴하고 이를 통해 농촌지역 경제 활성화를 도모하기 위해 마련됐다.

1200여 개의 농촌체험휴양마을을 대상으로 실시한 이번 선정은 전문 심사위원단이 평가하고 국민 온라인 투표를 거쳐 이뤄졌다.

남사예담촌은 지역 고유의 자원 활용, 체험콘텐츠의 독창성·차별성·숙박·식사의 질, 스토리텔링, 타 관광자원과의 연계 등에서 높은 평가를 받았다.

특히 남사예담촌이 가진 전통과 역사, 지역특산물을 활용한 다양한 체험행사의 우수성을 공식적으로 인정받았다는 점에서 의미가 크다.

대한민국에서 가장 아름다운 제1호 마을인 남사예담촌은 고풍스러운 한옥과 돌담이 조화롭게 어우러져 살아있는 박물관으로 불린다.

또 지난 2011년 농촌체험휴양마을 지정 후 한복체험, 천연 염색체험, 한방 족욕 체험 등 다양한 전통문화 체험행사 운영으로 매년 6만 5000여 명이 찾고 있다.

이와 함께 올해 공모사업으로 선정된 농촌크리에이투어사업 '리마인드 청춘, 리마인드 웨딩' 추진으로 전통 혼례 체험과 지역 관광자원 체험 등 젊은 날의 설렘과 감동을 선물할 수 있는 프리미엄 여행상품도 운영 중이다.

이승화 군수는 "이번 스타 마을 선정은 남사예담촌 주민들과 군이 함께 노력한 결과"라며 "앞으로도 전통문화 체험행사 강화로 남사예담촌이 한국을 대표하는 농촌관광 명소로 자리매김할 수 있도록 적극적인 지원과 홍보를 펼쳐 나가겠다"고 말했다.





