아이브, 신보 '아이브 시크릿' 발매…장원영 작사 참여

그룹 아이브(IVE)가 미니 4집 '아이브 시크릿(IVE SECRET)'을 발매한다고 스타쉽엔터테인먼트가 25일 밝혔다.

아이브는 이날 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 신보를 공개한다. 새 앨범은 표정 뒤 감정의 흐름에 집중하며, 익숙한 당당함과 함께 숨겨진 이면을 드러내는 데 초점을 맞췄다.

수록곡은 타이틀곡 'XOXZ(엑스오엑스지)'를 비롯해 '와일드 버드'(Wild Bird), '디어, 마이 필링스'(Dear, My Feelings), '갓챠'(GOTCHA), '삐빅(♥beats)', '미드나잇 키스'(Midnight Kiss) 등 6곡이다.

타이틀곡 'XOXZ'는 '사랑해, 잘 자. 꿈에서 만나'라는 의미를 담은 신조어 'XOXZ'를 노래한다. 808 베이스와 브라스, 드럼이 곡을 이끌며, 저음 랩과 미니멀한 보컬이 몽환적인 분위기를 더했다. 작사에는 멤버 장원영과 서지음 작사가가 참여했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



