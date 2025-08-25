본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

연예스타

아이브, 신보 '아이브 시크릿' 발매…장원영 작사 참여

이이슬기자

입력2025.08.25 11:20

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
그룹 아이브. 사진제공=스타쉽엔터테인먼트

그룹 아이브. 사진제공=스타쉽엔터테인먼트

AD
원본보기 아이콘

그룹 아이브(IVE)가 미니 4집 '아이브 시크릿(IVE SECRET)'을 발매한다고 스타쉽엔터테인먼트가 25일 밝혔다.


아이브는 이날 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 신보를 공개한다. 새 앨범은 표정 뒤 감정의 흐름에 집중하며, 익숙한 당당함과 함께 숨겨진 이면을 드러내는 데 초점을 맞췄다.

수록곡은 타이틀곡 'XOXZ(엑스오엑스지)'를 비롯해 '와일드 버드'(Wild Bird), '디어, 마이 필링스'(Dear, My Feelings), '갓챠'(GOTCHA), '삐빅(♥beats)', '미드나잇 키스'(Midnight Kiss) 등 6곡이다.


타이틀곡 'XOXZ'는 '사랑해, 잘 자. 꿈에서 만나'라는 의미를 담은 신조어 'XOXZ'를 노래한다. 808 베이스와 브라스, 드럼이 곡을 이끌며, 저음 랩과 미니멀한 보컬이 몽환적인 분위기를 더했다. 작사에는 멤버 장원영과 서지음 작사가가 참여했다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'서울은 없네'… Z세대가 뽑은 '살기 좋은 도시' 1위, 어딘가 보니 '서울은 없네'… Z세대가 뽑은 '살기 좋은 도시' 1... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

퇴직금만 10억… 은행장보다 연봉 높은 ‘퇴직자들’

천연 광천수라더니 정화수였다고?…프랑스 생수 에비앙 알고 보니

"대충 쓱싹했다간 큰일"…'세균 득실' 휴대폰 청소, 제일 먼저 할 일은?

'남다른 눈썰미' 아내 신발에 꽂히더니…1.5조 자산가 된 테니스 황제

"소방관이 꿈" 빵집 사장 행동에 현직 구급대원 '울컥'

"한 달 35만원 부담되지만 소외되긴 싫어"…'우정 모임비'에 美 Z세대 '한숨'

파월, 9월 금리인하 문 열었지만…연내 인하폭은 안갯속

새로운 이슈 보기