본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

기은, 중기 중대재해 예방 위한 'ESG-산업안전 컨설팅' 제공

이창환기자

입력2025.08.25 10:50

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
기은, 중기 중대재해 예방 위한 'ESG-산업안전 컨설팅' 제공
AD
원본보기 아이콘

IBK기업은행은 중소기업의 중대재해 예방을 위한 'ESG(환경·사회·지배구조)-산업안전 컨설팅'을 제공한다고 25일 밝혔다.


'ESG-산업안전 컨설팅'은 사업장 내 유해·위험요인을 진단하고 기업 경영상황을 감안한 최적의 대체 방안을 제공하는 서비스로 기업은행과 거래하는 중소기업 누구나 거래 중인 영업점에서 컨설팅 신청이 가능하다.

컨설팅은 ▲산업안전에 대한 임직원 교육 ▲온라인 툴 기반의 산업안전 리스크 수준 자체진단 ▲현장컨설팅을 통한 위험성 진단 및 법령이행 준수 점검 ▲실행 가능한 솔루션 제공 등 총 4단계로 진행된다.


김인태 IBK기업은행 혁신금융그룹장은 "이번 컨설팅은 중대재해 예방 및 대응이 어려운 중소기업을 위해 준비했다"며 "앞으로도 중소기업의 가장 중요한 자산인 안전을 지키는데 적극 지원하겠다"고 강조했다.




이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전전긍긍'[中에 안방 내준 K자율주행] 강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

퇴직금만 10억… 은행장보다 연봉 높은 ‘퇴직자들’

천연 광천수라더니 정화수였다고?…프랑스 생수 에비앙 알고 보니

"대충 쓱싹했다간 큰일"…'세균 득실' 휴대폰 청소, 제일 먼저 할 일은?

'남다른 눈썰미' 아내 신발에 꽂히더니…1.5조 자산가 된 테니스 황제

"소방관이 꿈" 빵집 사장 행동에 현직 구급대원 '울컥'

"보증금 돌려주세요" 세입자 눈물…6·27 규제에 임차권등기명령 급증

'구속' 김건희·건진법사, 특검 동시 출석…'통일교 청탁' 추궁

새로운 이슈 보기