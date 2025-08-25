기은, 중기 중대재해 예방 위한 'ESG-산업안전 컨설팅' 제공

IBK기업은행은 중소기업의 중대재해 예방을 위한 'ESG(환경·사회·지배구조)-산업안전 컨설팅'을 제공한다고 25일 밝혔다.

'ESG-산업안전 컨설팅'은 사업장 내 유해·위험요인을 진단하고 기업 경영상황을 감안한 최적의 대체 방안을 제공하는 서비스로 기업은행과 거래하는 중소기업 누구나 거래 중인 영업점에서 컨설팅 신청이 가능하다.

컨설팅은 ▲산업안전에 대한 임직원 교육 ▲온라인 툴 기반의 산업안전 리스크 수준 자체진단 ▲현장컨설팅을 통한 위험성 진단 및 법령이행 준수 점검 ▲실행 가능한 솔루션 제공 등 총 4단계로 진행된다.

김인태 IBK기업은행 혁신금융그룹장은 "이번 컨설팅은 중대재해 예방 및 대응이 어려운 중소기업을 위해 준비했다"며 "앞으로도 중소기업의 가장 중요한 자산인 안전을 지키는데 적극 지원하겠다"고 강조했다.





