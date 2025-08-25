김연아가 온대?… 2025 부산국제마케팅광고제 팡파르

27일부터 사흘간 ‘AI-vertising, AI 광고 마케팅 시대’ 주제

광고와 마케팅의 세계적 축제 '2025 부산국제마케팅광고제(MAD STARS 2025)'가 오는 27일부터 29일까지 시그니엘 부산과 해운대 일원에서 열린다.

18회를 맞은 올해 주제는 'AI-vertising, AI 광고 마케팅 시대'. 인공지능과 인간의 창의력이 만들어가는 새로운 크리에이티브의 가능성을 조명하고 업계의 흐름을 짚는다.

행사는 개막식과 만찬, 네트워킹 파티, 시상식과 폐막 만찬, 비즈니스 마켓과 전시, 컨퍼런스, 경진대회 등으로 채워진다. 업계 전문가들이 마주한 과제를 놓고 실질적인 논의를 이어갈 예정이다.

개막식에서는 특별상이 수여된다. 국제명예상은 유엔여성기구(UN WOMEN)가 받는다. 성평등 메시지를 창의적 커뮤니케이션으로 확산시킨 공로다. 공로상은 유정근 前 제일기획 사장(現 삼성라이온즈 대표)에게 돌아간다. 그는 35년 동안 국내 광고계의 글로벌 위상 강화와 인재 양성에 힘써왔다.

시상식은 29일 오후 5시 시그니엘 부산에서 열린다. 최고상인 '올해의 그랑프리'를 비롯해 주요 수상작이 공개된다. 출품작은 74개국 302명의 예선 심사위원이 온라인으로 심사했고 본선은 20개국 34명의 심사위원이 부산 현장에서 진행한다.

컨퍼런스는 40여개 강연으로 꾸려진다. 제일기획 김종현 사장과 아이리스 월드와이드 북미 CCO 알렉스 아브란치스가 기조연설자로 나선다. 김 사장은 AI 시대 지속 가능한 가치 창출 방향을, 아브란치스는 기술과 인간 감정을 연결하는 전략을 공유한다.

FAST 시장 전망, 디지털 옥외광고, CMO 세션도 관심을 모은다. 애니포인트미디어, 스냅, TBWA, 레고, 덴츠 등 글로벌 기업 전문가들이 대거 참여해 실무 중심의 해법을 제시한다.

삼성전자의 'AI 가전 트로이카' 캠페인을 이끈 마케팅 책임자와 김연아가 함께 무대에 오른다. AI 가전 기술을 활용한 캠페인의 비하인드와 현장 경험을 들려줄 예정이다. 과학 커뮤니케이터 궤도와 방송인 노홍철도 강연자로 참여한다. 각각 AI 시대의 콘텐츠 제작 전략과 예측 불허 콘텐츠의 힘을 전한다.

경진대회 '뉴스타즈'와 '영스타즈'는 26일부터 29일까지 열린다. 뉴스타즈에는 11개국 주니어 광고인 84명이, 영스타즈에는 9개국 대학생 98명이 참가한다. 30시간 동안 주어진 주제에 맞춰 캠페인을 기획·제작한다. 수상자에게는 트로피와 광고 집행 기회, 인턴십이 주어진다.

일반인 대상 행사도 처음으로 마련됐다. '크리에이티브 팝업'은 9월 19일부터 21일까지 부산근현대역사관 별관에서 열린다. 주요 수상작 전시와 감성 광고 카피, 실무 전문가 강연이 시민에게 창의적 영감을 전할 예정이다. 문화체육관광부와 부산시가 후원하는 이번 광고제는 업계 전문가와 시민이 함께 즐기는 콘텐츠 축제로 확장된다.





