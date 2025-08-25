부산교육청, 상반기 적극행정 우수공무원 6명 선정

통학로 개선·학교 이전 갈등 해소 등 적극행정 성과 인정

부산시교육청(교육감 김석준)은 25일 '2025년 상반기 적극행정 우수공무원' 6명을 선발했다고 전했다.

부산시교육청은 매년 상·하반기 적극적인 업무 추진을 통해 행정 수요에 부응하고 성과를 낸 직원을 '적극행정 우수공무원'으로 뽑고 있다.

이번 상반기에는 총 11건의 사례가 접수됐으며 1차 사전심사위원회와 2차 적극행정위원회 심사를 거쳐 최종적으로 '우수' 2명, '장려' 4명이 선정됐다.

'우수'에는 ▲학교·남부교육지원청·남구청 협력을 통해 용호초 정문 통학로 보도를 확장하고 담장을 이전한 사례 ▲부산솔빛학교 이전 사업 과정에서 발생한 공사 지연과 갈등을 다각적 대책으로 해소해 사업을 원활히 추진한 사례가 뽑혔다.

'장려'에는 ▲에코델타시티 신설학교 주변 안전한 통학로 조성 ▲메이커교육 도입으로 부산과학체험관 활성화 ▲학교 공사 기간 학생·교직원 협업으로 안전하고 쾌적한 교육환경 조성 ▲교복업체 계약 이행 성실도 확인 절차 간소화 사례가 포함됐다.

선발된 직원에게는 성과상여금 최고 등급, 교육훈련 우선 선발, 희망 전보 등 인사상 인센티브와 함께 포상휴가가 제공된다.

김석준 교육감은 "각 분야에서 적극행정을 실천해 준 직원들의 노력이 교육청의 적극행정 문화 확산에 큰 힘이 되고 있다"며 "적극행정을 우대하는 문화를 조성해 교육수요자 중심의 교육정책을 펼쳐 나가겠다"고 말했다.





