가울 축제 시즌 앞두고 푸드트런 민원 증가…권익위 '민원주의보' 발령

국민권익위원회는 가을철 다수의 지역 축제가 예상되면서 푸드트럭 관련 '민원주의보'를 발령했다고 25일 밝혔다.

권익위가 2022년 8월부터 지난달까지 집계된 푸드트럭 관련 민원 6590건을 분석한 결과 월평균 민원은 올해 221건으로 2022년(133건) 대비 1.7배 증가했다. 푸드트럭 관련 주요 민원은 ▲ 식품 위생 위반 단속 요구 ▲ 인도 및 도로 점유 신고 ▲ 불법 영업 신고 등이다.

권익위는 이에 따라 영업지역에 대한 관리 강화와 무허가 영업 행위에 대한 단속 등 개선 방향을 관계기관에 제시했다.

한편 민원분석시스템에 수집된 지난달 민원 발생량은 약 136만건으로 지난해 같은달(약 126만건) 대비 7.3% 증가했다.

김기선 권익위 국장은 "가을 축제를 맞아 푸드트럭 운영이 늘어날 것으로 보이는 상황에서 도로 통행을 방해하거나 비위생적으로 식품을 조리하는 푸드트럭에 대해 지자체 단속 등을 통해 생활 안전을 확보해야 한다"고 말했다.





