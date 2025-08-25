본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

가울 축제 시즌 앞두고 푸드트런 민원 증가…권익위 '민원주의보' 발령

박승욱기자

입력2025.08.25 09:49

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국민권익위원회는 가을철 다수의 지역 축제가 예상되면서 푸드트럭 관련 '민원주의보'를 발령했다고 25일 밝혔다.

서울 여의도 한강공원에서 열린 밤도깨비야시장을 찾은 시민들이 푸드트럭 음식을 구매하기 위해 줄을 서며 조리과정을 지켜보고 있다./강진형 기자aymsdream@

서울 여의도 한강공원에서 열린 밤도깨비야시장을 찾은 시민들이 푸드트럭 음식을 구매하기 위해 줄을 서며 조리과정을 지켜보고 있다./강진형 기자aymsdream@

AD
원본보기 아이콘

권익위가 2022년 8월부터 지난달까지 집계된 푸드트럭 관련 민원 6590건을 분석한 결과 월평균 민원은 올해 221건으로 2022년(133건) 대비 1.7배 증가했다. 푸드트럭 관련 주요 민원은 ▲ 식품 위생 위반 단속 요구 ▲ 인도 및 도로 점유 신고 ▲ 불법 영업 신고 등이다.


권익위는 이에 따라 영업지역에 대한 관리 강화와 무허가 영업 행위에 대한 단속 등 개선 방향을 관계기관에 제시했다.

한편 민원분석시스템에 수집된 지난달 민원 발생량은 약 136만건으로 지난해 같은달(약 126만건) 대비 7.3% 증가했다.


김기선 권익위 국장은 "가을 축제를 맞아 푸드트럭 운영이 늘어날 것으로 보이는 상황에서 도로 통행을 방해하거나 비위생적으로 식품을 조리하는 푸드트럭에 대해 지자체 단속 등을 통해 생활 안전을 확보해야 한다"고 말했다.




박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전전긍긍'[中에 안방 내준 K자율주행] 강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

퇴직금만 10억… 은행장보다 연봉 높은 ‘퇴직자들’

"대충 쓱싹했다간 큰일"…'세균 득실' 휴대폰 청소, 제일 먼저 할 일은?

'남다른 눈썰미' 아내 신발에 꽂히더니…1.5조 자산가 된 테니스 황제

"소방관이 꿈" 빵집 사장 행동에 현직 구급대원 '울컥'

"꿈의 직장은 무슨…연봉 낮아서 안 해요" 4년 만에 반토막 난 공시족

"보증금 돌려주세요" 세입자 눈물…6·27 규제에 임차권등기명령 급증

'구속' 김건희·건진법사, 특검 동시 출석…'통일교 청탁' 추궁

새로운 이슈 보기