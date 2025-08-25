파주시, 운정 다누림 노인·장애인복지관 27일 시범운영 개시

노인과 장애인 위한 통합 복지서비스 제공…로봇 재활치료 도입

경기 파주시는 오는 27일부터 운정신도시의 새로운 복지거점이 될 운정 다누림 노인·장애인 복지관의 시범운영을 시작한다고 25일 밝혔다.

운정 다누림 노인·장애인복지관은 노인과 장애인이 함께 이용할 수 있는 통합형 복지시설로, 운정신도시 주민의 복지 수요에 부응하고 맞춤형 복지 서비스를 제공하기 위해 설립되었다.

시범운영 기간은 8월 27일부터 9월 27일까지이며, 이용자는 회원 등록 후 분야별 상담을 받을 수 있다. 1층에 위치한 식당과 카페를 자유롭게 이용할 수 있으며, 노인복지관에서 제공하는 바둑, 장기, 당구, 탁구 등 시설과 각 복지관 2층에 위치한 체력단련실 이용이 가능하다.

노인복지관은 지역주민 누구나 참여할 수 있는 영화관람, 노래교실, 건강특강 등 다양한 특강을 무료로 운영하며, 장애인복지관은 요리, 댄스, 공예교실과 가족 대상 교육프로그램을 단기강좌로 운영한다.

특히 장애인 재활 분야에서는 첨단 로봇 재활치료 장비를 도입해 전문적이고 체계적인 재활서비스를 제공할 예정이며, 복지관을 보다 친근하게 경험할 수 있는 기회를 마련할 계획이다.

시범운영을 마친 후 오는 10월부터는 노인복지관의 평생학습강좌 총 46개의 프로그램과 장애인복지관의 로봇 재활치료, 평생교육프로그램 등 17개의 프로그램을 확대 운영해 지역 주민이 모두 다 누리는 복지관으로 운정신도시의 새로운 복지거점 기관으로 자리매김할 예정이다.

김경일 파주시장은 "운정 다누림 노인·장애인복지관은 어르신과 장애인이 아우르는 포용적 복지공간으로서 지역사회 복지 향상에 큰 기여를 할 것"이라며 "시범운영을 통해 프로그램과 운영을 점검하고, 10월 정식 개강 시 더 나은 서비스를 제공하겠다"고 말했다.

자세한 사항은 파주시청 누리집 또는 운정다누림노인복지관, 운정다누림장애인복지관으로 문의하면 된다.





