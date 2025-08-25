[날씨]인천·경기북부 100㎜ 이상…전국 대부분 지역에 비

월요일인 25일 무더위가 이어지는 가운데 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다.

광주 서구 치평동에서 한 시민이 우산을 쓰고 횡단보도 신호를 기다리고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

기상청에 따르면 중부지방과 전라권은 대체로 흐리겠고 경상권과 제주도는 가끔 구름이 많겠다. 인천과 경기 서해안, 충남 서해안, 전라 서해안에는 늦은 새벽부터, 그 밖의 수도권과 충남권은 오전부터, 강원 내륙과 산지, 충북, 그 밖의 전라권에는 오후부터 비가 올 것으로 보인다.

26일까지 이틀간 예상 강수량은 서울·인천·경기·서해5도 30∼80㎜(많은 곳 인천·경기 북부 100㎜ 이상), 강원 내륙과 산지·대전·세종·충남·충북·광주·전남·전북 20∼60㎜(많은 곳 강원 내륙, 충남, 충남 북부 80㎜ 이상)이다. 제주도에는 오후까지, 경상권에는 오후부터 저녁 사이 5∼40㎜의 소나기가 예보됐다.

현재 기온은 오전 5시 서울 27.5도, 인천 27.3도, 수원 26.1도, 춘천 24.4도, 강릉 28.1도, 청주 27.7도, 대전 27.2도, 전주 26.6도, 광주 26.7도, 제주 27.3도, 대구 27.1도, 부산 27.1도, 울산 25.8도, 창원 26.1도 등이다. 낮 최고기온은 31∼37도로 예보됐다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전국이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·남해 0.5∼1.5ｍ, 서해 0.5∼2.0ｍ이다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>