본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주 북구, 27개 동 주민과 밀착 소통 나선다

호남취재본부 송보현기자

입력2025.08.25 08:32

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

광주 북구가 전 동 주민과 직접 만나 소통하는 자리를 마련한다.


북구는 주민들의 생활 불편 사항과 건의 사항을 듣기 위해 지난 22일부터 오는 9월 30일까지 27개 동별로 '현장·만남·소통의 날'을 운영한다고 25일 밝혔다.

광주 북구 청사.

광주 북구 청사.

AD
원본보기 아이콘

이 행사는 민선 7기부터 매년 이어져 온 자리로, 주민과 함께 마을 발전 방향과 현안 해결책을 논의하며 상생 발전을 도모하기 위해 마련됐다. 일정에 따라 각 동 행정복지센터에서 순차적으로 진행되며, 문인 구청장을 비롯해 지역 시·구의원, 동 자생 단체 대표, 주민, 공무원 등 30여 명이 참여한다. 간담회는 자유 대화 방식으로 약 70분간 진행되며 구정 운영 방향 공유, 주민 건의 청취 등이 이뤄진다.

북구는 이번 만남에서 나온 생활 불편과 건의 사항을 검토해 시급성과 효과성이 높은 사업은 내년도 구정 운영에 반영할 계획이다. 문인 구청장은 "주민들의 목소리를 현장에서 경청하고자 올해도 현장·소통·만남의 날을 운영하게 됐다"며 "앞으로도 민생 현장에서 답을 찾는다는 신념으로 지속적인 소통을 이어가겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전전긍긍'[中에 안방 내준 K자율주행] 강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

퇴직금만 10억… 은행장보다 연봉 높은 ‘퇴직자들’

"대충 쓱싹했다간 큰일"…'세균 득실' 휴대폰 청소, 제일 먼저 할 일은?

'남다른 눈썰미' 아내 신발에 꽂히더니…1.5조 자산가 된 테니스 황제

"소방관이 꿈" 빵집 사장 행동에 현직 구급대원 '울컥'

"꿈의 직장은 무슨…연봉 낮아서 안 해요" 4년 만에 반토막 난 공시족

"보증금 돌려주세요" 세입자 눈물…6·27 규제에 임차권등기명령 급증

'구속' 김건희·건진법사, 특검 동시 출석…'통일교 청탁' 추궁

새로운 이슈 보기