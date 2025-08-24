본문 바로가기
경기도교육청, 네덜란드 농업 교류 확대 첨단 농업 인재 양성 박차

이종구기자

입력2025.08.24 16:28

네덜란드 에레스 국제교류, 미래 첨단 농업교육 강화
네덜란드와 지속 협력 네트워크 구축 글로벌 인재 양성

경기도교육청(교육감 임태희)은 지난 23일부터 7일간 네덜란드를 방문해 첨단 농업교육 활성화를 위한 국제교류를 추진한다고 24일 밝혔다.

경기도교육청이 지난 23일부터 7일간 네덜란드를 방문해 '2025 네덜란드 농업교육 국제교류 및 글로벌 심화 연수'을 진행하고 있다. 경기도교육청 제공

경기도교육청이 지난 23일부터 7일간 네덜란드를 방문해 '2025 네덜란드 농업교육 국제교류 및 글로벌 심화 연수'을 진행하고 있다. 경기도교육청 제공

지난해에 이어 두 번째인 이번 교류는 네덜란드 에레스(Aeres)와 협력 네트워크를 구축하고 선진 농업 기술과 교육 노하우 벤치마킹을 위해 마련했다.


특히 교원과 학생이 함께 참여하는 연수로 운영해 미래 농업 인재 양성을 위한 교원 전문성 신장과 학생 글로벌 역량 확장 기회를 제공할 예정이다.

참가자들은 에레스 드론턴 대학에서 원예 정밀 농업과 스마트 농업 강의와 실습에 참여하고, 현지 농가와 관련 기관을 방문해 네덜란드 농업 경영 현장을 직접 체험한다.


연수에 참여한 국제첨단농업전문학교 김민승 학생은 "농업 강국의 첨단 기술을 이해하는 계기가 되어 한국 농산업 발전과 농창업 비즈니스 개척에 큰 도움이 될 것"이라고 방문 기대감을 밝혔다.


도교육청은 앞으로도 첨단 농업을 선도하고 지속 가능한 농업 생태계 조성과 글로벌 인재 양성을 위해 지원을 적극 강화할 방침이다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
