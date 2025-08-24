본문 바로가기
동대전도서관, 음악·웹툰·사진·에세이·독서·글쓰기 등 6개 무료 강좌

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.08.24 12:14

시계아이콘00분 26초 소요
오는 9월 6일부터 11월 23일까지 청소년 특화프로그램 운영

동대전도서관, 음악·웹툰·사진·에세이·독서·글쓰기 등 6개 무료 강좌
청소년들이 다양한 창작 활동을 통해 사고력과 표현력을 기르고, 적성과 진로를 탐색할 수 있도록 무료 강좌가 마련됐다.


대전시 동대전도서관이 오는 9월 6일부터 11월 23일까지 중·고등학생을 대상으로 하반기 청소년 특화프로그램을 운영한다.

이번 프로그램은 음악, 웹툰, 사진, 에세이, 독서·글쓰기 등 6개 강좌로 구성돼 있으며, 수강료는 전액 무료다.


운영 프로그램은 ▲처음 만나는 청소년 밴드, 뮤직라이브러리 ▲처음부터 끝까지, 나만의 웹툰 만들기 ▲ 사진과 글로 남기는 인생 내 컷 ▲ 찰칵! 한장에 담긴 우주 ▲ 감성에세이, 어떻게 써요? ▲ 부탁해 A+ 청소년 독서&쓰기 등이다.


접수는 강좌별로 순차 진행된다. 9월 개설 강좌는 이달 20일 오후 4시부터, 오는 10~11월 개설 강좌는 9월 1일 오후 4시부터 '네이버 설문 폼'을 통해 선착순 모집한다.

기타 세부 일정과 내용은 동대전도서관 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 문의는 정보서비스팀으로 하면 된다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
