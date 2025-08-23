'안동역 약속' 폭발물 협박도 못 막았다…'다큐3일' 특별편 방송

재회 장면은 본인 요청으로 담지 못해

최근 온라인상에서 화제가 됐던 '안동역 약속'이 폭발물 테러 협박으로 무산될 위기에 처했으나 결국 주인공들이 10년 만에 재회했다.

2015년 경북 안동시 안동역에서 대학생들이 인터뷰하는 모습. KBS '다큐 3일' 방송화면 AD 원본보기 아이콘

22일 KBS 2TV는 '다큐멘터리 3일 특별판 - 어바웃 타임: 10년 전으로의 여행 72시간'에서 '안동역 약속' 주인공들이 재회하는 순간을 방영했다.

앞서 2015년 방영된 '다큐멘터리 3일-안동역' 편을 통해 인연을 맺은 이들이 10년 만에 같은 장소에서 다시 만난 것이다. 당시 내일로 여행을 하던 대학생 두 명과 제작진이 즉석 인터뷰를 진행했다. 당시 여대생들은 이지원 촬영 감독에게 "10년 후에도 다큐멘터리 꼭 찍으세요"라고 말했고, 이 감독은 "그때도 제가 이 일을 하고 있을까요?"라고 물었다. 이에 한 여대생은 "2025년 8월15일 여기서 만나요"라고 제안했고, 이 감독도 제안을 받아들이며 새끼손가락을 걸고 약속했는데 올해로 약속했던 10년이 되면서 화제가 됐다.

당시 이들과 새끼손가락을 걸었던 이 감독은 약속한 날을 하루 앞두고 안동역으로 향했다. 그는 "아무도 안 올까 봐. 바람맞은 아저씨 될까 봐 걱정을 살짝 했다"며 "그래도 나라도 나가서 약속 장소에 있으면 낭만 있겠다. 나라도 낭만 지키러 가야지, 이런 느낌이 있다"고 밝혔다.

그는 약속 당일 오전 6시 옛 안동역 광장에 카메라를 설치했다. 시간이 흐르면서 시민 300여명도 이곳에 모여들기 시작했다. 하지만 약속 시간을 5분쯤 앞뒀을 때 "옛 안동역 광장에 폭발물을 터뜨리겠다"는 협박글이 등장했다. 제작진과 시민들은 경찰 통제하에 현장을 떠났다.

이렇게 약속이 무산되는 듯했으나, 약속 시간인 오전 7시 48분에 제작진 앞으로 한 여성이 다가왔다. 이 여성은 자신이 10년 전 약속의 주인공 가운데 한 명인 김유리라고 밝혔다. 다만 방송 화면은 김씨의 요청에 까맣게 처리됐다. 제작진은 자막을 통해 "본인 요청에 따라 모두 카메라 전원을 껐다"며 "두 사람은 서로의 휴대전화에 기념사진을 담아 만남을 기록했다"고 설명했다.

이후 이 촬영감독은 "첫 마디로 '잘 살았어요?', '잘 살아줘서 기뻐요' 그런 말을 서로 나눴던 것 같다"고 이야기했다. 이어 "너무 대국민의 약속이 돼버려서 고민도 많았다. 그런데 그 친구도 그렇고 나도 그렇고 약속은 약속이니까 나왔다고 하더라"며 "계속 기억하고 있었다고 했다. 가면 갈수록 약속이란 게 더 무거워졌다고, 그래서 비슷한 감정을 느꼈구나 싶었다"라고 말했다. 그러면서 "스스로 낭만 지켰으니까 뿌듯하지 않을까? 너무나 좋다"라는 소감을 나눴다.

이지원 촬영감독과 김유리씨가 남긴 인증사진 자료화면. KBS '다큐 3일' 원본보기 아이콘

방송 끝에는 또 다른 주인공 안혜연씨의 근황도 전해졌다. 안씨는 약속 하루 전 제작진에게 "해외에서 생활하고 있어 10년 전 약속을 지키지 못하게 됐다. 죄송하다"며 "그때 소중한 기억은 늘 마음에 간직하고 있다"는 메시지를 보내왔다고 한다.

한편 경북 안동시 옛 안동역 앞 광장에서 폭발물을 터뜨리겠다고 한 10대 협박범이 서울에서 검거됐다. 경찰은 위치 추적 등을 통해 A군을 특정한 것으로 알려졌다. 수색 결과 폭발물은 발견되지 않았으며, 경찰은 2시간 50여분만인 이날 오전 10시 20분께 현장 통제를 해제했다.





