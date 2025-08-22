본문 바로가기
고양시, 주소정보시설 6만5000여 곳 일제조사 완료

이종구기자

입력2025.08.22 18:08

언론사 홈 구독
훼손된 주소정보시설 2800곳
연말까지 정비 예정

경기 고양특례시(시장 이동환)는 올해 3월부터 추진해 온 관내 주소정보시설에 대한 일제조사를 완료했다고 22일 밝혔다.

고양시, 주소정보시설 6만 5천여 곳 일제조사 완료. 고양특례시 제공

고양시, 주소정보시설 6만 5천여 곳 일제조사 완료. 고양특례시 제공

주소정보시설은 도로명판, 건물번호판, 기초번호판, 사물주소판 등으로 도로명주소를 활용해 정확한 위치 정보를 제공하고 긴급 출동을 지원하는 필수기반시설이다.


이번 조사는 고양시 내 총 6만5353개소(도로명판 1만182개소, 건물번호판 5만396개소, 기초번호판 2338개소, 사물주소판 2206개소, 주소정보안내판 9개소, 국가지점번호판 222개소)의 시설을 대상으로 전반적인 관리 실태를 점검했다.

시는 모바일 주소정보시스템(KAIS)을 활용한 실시간 이미지 촬영 및 정보 입력을 진행해 조사의 효율성을 높였다. 특히 시설물의 망실·훼손여부, 표기 상태의 적정성, 설치 위치의 정확성, 시인성 확보 상태 등을 중점적으로 확인했다.


조사 결과, 전체 시설물 중 2792개소가 망실·훼손된 것으로 나타났으며, 시는 연말까지 유지·보수를 진행할 계획이다.


시는 이번 조사를 통해 시민과 방문객들이 보다 쉽고 정확하게 길을 찾을 수 있는 환경을 마련하는 한편, 특히 119 긴급출동 및 택배·배달 등 생활 서비스의 신속성 향상에 기여할 것으로 기대하고 있다.

이동환 고양특례시장은 "최근 고양시에 쏟아진 기록적인 폭우로 인해 망실·훼손된 도로명주소 기반 시설물을 체계적으로 조사·정비해 시민 불편을 최소화하겠다"고 밝혔다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
