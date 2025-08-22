본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

세무조사 무마 ‘금품수수’ 윤우진 전 용산세무서장, 2심도 실형

허경준기자

입력2025.08.22 15:40

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

法 "청탁 명목 금품 수수 충분히 인정… 건강 고려 법정구속 안 해"

세무조사를 무마해 주는 대가로 뒷돈을 챙긴 혐의로 1심에서 징역형을 선고받은 윤우진 전 서울 용산세무서장이 22일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 2심 선고공판이 끝난 뒤 법원을 나서고 있다. 연합뉴스

세무조사를 무마해 주는 대가로 뒷돈을 챙긴 혐의로 1심에서 징역형을 선고받은 윤우진 전 서울 용산세무서장이 22일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 2심 선고공판이 끝난 뒤 법원을 나서고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

세무조사 무마를 빌미로 금품을 받아 챙긴 혐의로 기소된 윤우진 전 서울 용산세무서장이 2심에서도 실형을 선고받았다. 다만 재판부는 윤 전 서장의 건강 상태 등을 고려해 법정구속하지는 않았다.


서울중앙지법 형사5-2부(부장판사 김용중·김지선·소병진)는 22일 변호사법 위반 혐의로 기소된 윤 전 서장의 항소심 선고기일을 열고 징역 10개월 및 추징금 3200만원을 선고한 원심 판단을 유지했다.

재판부는 "A씨로부터 청탁 명목으로 3000만원 받았음이 충분히 인정된다"며 세무조사 청탁 명목으로 3000만원 상당의 금품을 수수한 혐의에 대해 유죄를 선고했다.


재판부는 윤 전 서장이 한 법인으로부터 법률사무 알선 등을 대가로 5억원 상당의 금품을 수수한 혐의 역시 유죄로 판단했다. 하지만 윤 전 서장이 호텔 부지 개발 사업과 관련해 청탁·알선의 대가로 1억원 상당의 금품을 수수했다는 혐의에 대해서는 증거가 부족하다고 보고 무죄로 봤다.


윤 전 서장은 2017∼2018년 세무 당국 관계자들에게 청탁해주겠다는 대가로 인천 부동산 개발업자 A씨 등 2명에게서 1억3000만원을 챙긴 혐의(변호사법 위반)로 재판에 넘겨졌다. 윤 전 서장 측은 재판 과정에서 이 중 3000만원은 정상적 업무 수행의 대가이고 1억원은 빌려준 돈을 변제받은 것이라고 주장했다.




허경준 기자 kjune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"무섭다" 여행 취소 폭주에…'무료 항공권' 나눠주겠다는 태국 "무섭다" 여행 취소 폭주에…'무료 항공권' 나눠주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"살 빠지고 얼굴도 바뀌어"…'2주의 기적' 체험 가능한 놀라운 변화

포스코이앤씨, 3주만에 공사 재개… 안전은 괜찮나?

무더위에 열차 무더기 지연…피해 있어도 보상은 없다

"무섭다" 여행 취소 폭주에…'무료 항공권' 나눠주겠다는 태국

'흠뻑쇼'에 빠진 공무원들…티켓 꿀꺽에 무단관람 적발도

트럼프 만나는 李대통령이 반드시 명심해야할 한 가지

'기적의 살 빼는 약' 위고비, 이젠 간도 치료한다

새로운 이슈 보기