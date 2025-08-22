본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

전남도의회 예결특위, '도민체감형 심사' 예고

호남취재본부 이준경기자

입력2025.08.22 17:09

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

본예산 심사 전문성·실무 역량 강화
재정계획·소통리더십 통해 의정활동 내실화

전남도의회 예산결산특별위원회는 21~22일 화순군 일원에서 '2026년도 예산 심사 대비 연찬회'를 열고 내년도 본예산안 심사를 위한 역량 강화에 나섰다.


이번 연찬회는 예산 심사 과정에서 전문성과 실무 능력을 높이고 내실 있는 심사를 준비하기 위해 마련됐다. 특강에는 지방자치인재개발원 정종필 교수가 강사로 나서 '중기지방재정계획과 연계한 예산심사 방안'을 주제로 심층 분석기법을 제시했다.

전남도의회 예산결산특별위원회는 '2026년도 예산 심사 대비 연찬회'를 열고 내년도 본예산안 심사를 위한 역량 강화에 나섰다. 전남도의회 제공

전남도의회 예산결산특별위원회는 '2026년도 예산 심사 대비 연찬회'를 열고 내년도 본예산안 심사를 위한 역량 강화에 나섰다. 전남도의회 제공

AD
원본보기 아이콘

이어 매력브랜드랩 김지양 대표가 '소통리더십' 강의를 통해 협력적 의정활동을 위한 소통 역량의 중요성을 강조했다. 예결특위는 지난달 10일 류 위원장을 비롯한 20명으로 새롭게 구성됐으며, 앞으로 전남도와 전남도교육청의 예·결산 심사 등 주요 의정활동을 본격적으로 추진할 예정이다.

류 위원장은 "아무리 많은 재원이 투입되더라도 도민이 체감하지 못한다면 의미가 없다"며 "복지·일자리·농수산업 등 도민의 삶과 직결된 분야에 예산이 제대로 반영되고 있는지 면밀히 살펴나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"무섭다" 여행 취소 폭주에…'무료 항공권' 나눠주겠다는 태국 "무섭다" 여행 취소 폭주에…'무료 항공권' 나눠주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"살 빠지고 얼굴도 바뀌어"…'2주의 기적' 체험 가능한 놀라운 변화

포스코이앤씨, 3주만에 공사 재개… 안전은 괜찮나?

무더위에 열차 무더기 지연…피해 있어도 보상은 없다

"무섭다" 여행 취소 폭주에…'무료 항공권' 나눠주겠다는 태국

'흠뻑쇼'에 빠진 공무원들…티켓 꿀꺽에 무단관람 적발도

트럼프 만나는 李대통령이 반드시 명심해야할 한 가지

'기적의 살 빼는 약' 위고비, 이젠 간도 치료한다

새로운 이슈 보기