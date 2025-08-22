경기도, 22일 양평서 '기후소통 한마당'

경기도가 22일 양평군 더힐하우스에서 도와 시군의 탄소중립 녹색성장 위원회와 탄소중립 이행책임관 등이 함께한 가운데 기후위기 대응 우수사례를 공유하고 기후정책 실행력 제고 방안을 논의하는 '기후소통 한마당'을 개최했다.

'탄소중립기본법'에 따라 지자체에서는 기후 정책을 심의·의결하는 위원회 설치와 정책 추진 상황을 점검하는 탄소중립 이행책임관을 지정할 수 있다.

경기도는 2023년 4월 '기후위기대응위원'를 설치해 운영하고 있으며, 같은 해 1월 경제부지사를 탄소중립 이행책임관으로 지정했다. 현재 24개 시군에서 위원회를 설치했고, 모든 시군이 이행책임관을 지정했다.

경기도는 올해 4월 31개 시군의 탄소중립 녹색성장 기본계획이 수립되는 등 탄소중립 추진체계가 구축됨에 따라 기후정책의 실행력을 높이고 성과를 가시화하기 위해 이번 자리를 마련했다.

도-시군 위원회 위원장과 민간위원, 탄소중립 이행책임관, 탄소중립 담당 공무원 등 120여명이 참석한 이날 행사는 '2023 서울국제환경영화제' 상영작인 '인어춘몽'을 관람하고, 참석자들이 기후 위기의 심각성과 지속 가능한 지구를 만들기 위한 관람평을 자유롭게 공유했다.

이어 ▲경기도의 '기후행동 기회소득 앱' ▲성남시의 'AI, Iot 활용 자원순환가게 RE100 운영' ▲광명시의 '시민과 함께 만드는 지속가능한 탄소중립 실천도시' ▲군포시의 '대야지하차도 태양광 일체형 방음시설 설치사업' 등의 기후정책 우수사례를 공유했다.

또 정혜승 작가와 함께 '시민이 쉽게 이해할 수 있는 기후정책 홍보와 인지도 개선'을 주제로 기후토크 시간을 가졌다.

고영인 경기도 경제부지사는 "기후재난 피해를 가장 먼저 체감하는 곳이 바로 지방정부"라며 "기후위기 대응을 위한 지방정부의 역할 확대에 따라 경기도와 시군의 소통과 협력을 기반으로 기후정책의 실행력을 강화해 나가겠다"고 말했다.

한편 경기도 기후위기대응위원회는 공동위원장인 김동연 지사와 탄소중립 관련 실국장 등 당연직 위원 15명과 도의원, 학계와 산업계 여성·청년·노동계 등 26명의 위촉직 위원 등 총 41명으로 구성됐다.





