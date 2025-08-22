백제문화제 71년, 부여서 다시 빛난다… 추석 황금연휴 개막



1955년 백제대제에서 시작… 주민 참여행렬·드론쇼 등 40여 프로그램 마련



옛 백제문화제 모습 AD 원본보기 아이콘

대한민국 대표 역사문화축제인 백제문화제가 올해로 71회를 맞아 부여군 전역에서 화려한 막을 올린다.

1955년 부여에서 처음 열린 '백제대제'를 뿌리로 둔 백제문화제는 삼충신 성충·흥수·계백 장군을 기리고, 백제 여인들의 넋을 위로하는 수륙재에서 비롯됐다. 단순한 제례를 넘어 찬란했던 백제인의 얼과 정신을 후대에 전승하려는 역사적 의지가 담겨 있다.

22일 부여군에 따르면 올해 축제는 "아름다운 백제, 빛나는 사비"(부제: 부여의 빛과 향, 미래로 이어지다)를 주제로, 추석 연휴인 오는 10월 3일부터 12일까지 10일간 열린다.

주요 무대는 백제문화단지와 구드래, 부여 시가지 일원으로, 관람객은 100만 평 규모의 역사문화 공간에서 백제 궁궐을 거니는 듯한 체험을 즐길 수 있다.

특히 ▲8년 만에 부활하는 백제역사문화행렬 ▲사비 천도의 정당성을 알리는 사비천도선포식과 정도고유제 ▲백제인의 여정을 담은 주제전시관 '백제인의 기약' ▲사비궁을 배경으로 한 미디어아트 공연 '빛으로 빚은 백제야(夜)' ▲1000여 대 드론과 불꽃이 어우러지는 야간 퍼포먼스 등 프로그랜이 진행된다.

옛 백제문화제 모습 원본보기 아이콘

군 관계자는 "백제문화제는 70년이 넘는 세월 동안 부여의 정체성과 자부심을 상징해왔다"며 "올해도 전통의 깊이를 살리면서 현대적 감각을 더한 프로그램으로 남녀노소 누구나 백제의 가치를 새롭게 느낄 수 있을 것"이라고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>