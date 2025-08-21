본문 바로가기
양주시립회암사지박물관, '여말선초 회암사의 공간과 승탑' 학술대회

이종구기자

입력2025.08.21 17:15

9월 5일 국립중앙박물관 소강당서 열려

경기 양주시립회암사지박물관은 9월 5일 국립중앙박물관 소강당에서 '여말선초 회암사의 공간과 승탑' 학술대회를 개최한다고 21일 밝혔다.

'여말선초 회암사의 공간과 승탑' 학술대회 홍보문. 양주시 제공

원본보기 아이콘

회암사는 고려 말~조선 초를 대표하는 선종사찰로 조선 전기 왕실의 후원을 받은 사찰이다. 이 시기 회암사에는 지공, 나옹, 무학 세 명의 고승이 주석했으며, 이들의 탑과 비가 조성되어 있다.


이번 학술대회는 한국미술사학회와 함께 '승탑'을 주제로 여말선초 회암사의 공간을 이해하고자 기획됐으며, 오후 1시부터 5시 40분까지 진행된다.

학술대회는 한국미술사학회장 강희정 교수의 개회사를 시작으로 양주부시장 김정일, 국립중앙박물관장 유홍준의 환영사와 축사 후 6개 발표가 이어진다.


발표 주제는 ▲고려시대 승려의 상장례 문화와 회암사 승탑의 의미(김수연) ▲회암사 승탑의 연원과 중국·일본 승탑 전통과의 상호관계(오호석) ▲고려~조선시대 분사리 문화와 부도의 건립(엄기표) ▲고려 말 네 사찰의 나옹 혜근 승탑(마르코트롬베타) ▲고승 추모로 창출된 새로운 조형 질서(성서영) ▲회암사지 승탑과 조선왕실 석조물 편년에 대한 두 가지 관점(김민규)이다.


이후 양산시립박물관장 신용철 교수가 좌장으로 종합토론을 진행한다.

이번 학술대회는 별도 신청 없이 누구나 자유롭게 참가할 수 있다.


홍미영 문화관광과장은 "삼화상(지공, 나옹, 무학)의 승탑과 그 공간을 이해하고자 학술대회를 마련했다"며 "불교사, 미술사 관련 연구자와 시민들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 밝혔다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
