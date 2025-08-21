BNK금융, 중소선사 전용 협약보증대출 출시… 해양금융 저변 확대

BNK금융그룹(회장 빈대인)은 21일 부산은행·경남은행을 통해 'BNK 중소선사 협약보증대출'을 출시했다.

이번 상품은 해양금융 전문성을 강화하고 국내 중소선사의 원활한 유동성 공급을 지원하기 위한 목적이다.

'중소선사 협약보증대출'은 내항선사가 보유하거나 신규 매입하는 선박을 담보로 제공할 때, 한국해양진흥공사가 해당 대출에 대한 보증서를 발급해주는 구조다. 그동안 대형 선박 위주, 본부 단위 심사에 국한됐던 선박담보대출의 한계를 보완해 중소·중형 선박까지 신속하고 유연한 금융 지원이 가능해졌다. 이에 따라 대출 한도와 금리 조건도 개선됐다.

BNK금융그룹 관계자는 "부울경 지역의 중소선사들이 유동성 확보에 어려움을 겪는 상황에서 실질적 도움이 될 수 있어 뜻깊다"며 "해양금융중심도시 부산으로의 도약을 위해 다양한 해양금융 상품을 발굴하고 적극 추진하겠다"고 말했다.

BNK금융그룹은 올해 300억원 규모의 금융지원을 시작으로 향후 5년간 총 1500억원을 투입할 계획이다. 이 상품은 21일부터 부산은행·경남은행 전 지점을 통해 신청할 수 있다.

BNK금융은 최근 지주 조직 내 지역특화사업팀을 '동남성장지원팀'으로 개편하고 부산은행을 통해 국내 중형조선사 HJ중공업에 민간은행 최초로 1억6400만달러 규모의 선수금 환급보증(RG)을 단독 발급하는 등 해양금융산업 활성화에 속도를 내고 있다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



