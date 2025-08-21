본문 바로가기
용인시-매니페스토실천본부, '회복력 도시'조성 업무협약

정두환기자

입력2025.08.21 10:42

기후·에너지, 자연재해, 질병 등 복합적 위기 대응 위해 협력

경기도 용인시는 기후 위기와 사회적 위험에 능동적으로 대응할 수 있는 ''회복력 도시(Resilient City)' 조성을 위해 한국매니페스토실천본부와 업무협약을 맺었다고 21일 밝혔다.

용인시가 한국매니페스토실천본부와 '회복력 도시' 조성을 위해 손잡았다. 최근 경북 안동에서 열린 '전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회'에서 이상일 용인시장이 주요 정책사례를 설명하고 있다. 용인시 제공

용인시가 한국매니페스토실천본부와 '회복력 도시' 조성을 위해 손잡았다. 최근 경북 안동에서 열린 '전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회'에서 이상일 용인시장이 주요 정책사례를 설명하고 있다. 용인시 제공

이번 협약은 자연재해, 감염병, 에너지 위기 등 복합적 위기에 대비해 도시의 지속 가능성과 적응 능력을 강화하기 위해 이뤄졌다.


협약의 주요 내용은 ▲회복력 도시 정책 전환을 위한 협력관계 구축 ▲정책 전환 및 확산 운동 참여 ▲기타 상호 협의에 따른 공동 과제 수행 등이다. 양 기관은 실무자 회의를 통한 정기적인 협의 체계를 운영하고 협력사업을 진행한다.

이상일 용인시장은 "협약을 계기로 용인이 자연재해나 감염병 등의 위기에 직면할 때 한국매니페스토실천본부와 함께 위기를 극복하고 회복력을 강화하는 대응능력을 키우는 노력을 전개하겠다"고 말했다.


앞서 용인시는 한국매니페스토실천본부가 주관한 민선 8기 공약이행평가에서 3년 연속 A등급을 받았다. 최근 경북 안동에서 열린 '2025 전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회'는 인구구조 변화 대응 분야에서 최우수상을 받기도 했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
