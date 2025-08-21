본문 바로가기
굿피플, 부산 18개 청소년 기관과 업무협약…"위기 아동·청소년 돕는다"

이경호기자

입력2025.08.21 08:33

20일 굿피플과 부산지역청소년상담복지센터협의회가 업무협약식에서 기념 사진을 촬영하고 있다. 굿피플

20일 굿피플과 부산지역청소년상담복지센터협의회가 업무협약식에서 기념 사진을 촬영하고 있다. 굿피플

굿피플(회장 김천수)은 20일 부산지역청소년상담복지센터협의회(회장 정봉희)와 아동·청소년 지원을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.


부산지역청소년상담복지센터협의회는 부산 소재 청소년상담복지센터와 학교밖청소년지원센터 등 18개 기관의 협의체로 여성가족부와 부산광역시의 지원을 받아 아동·청소년에게 전문적인 상담 서비스를 제공하고 있다.

이번 업무협약은 복지 사각지대에 놓인 아동·청소년 발굴 및 지원을 위해 굿피플이 부산광역시 내 모든 청소년상담복지센터 및 학교밖청소년지원센터와 협력할 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 의미가 있다.


굿피플은 앞으로 캠페인과 복지사업 연계 등을 통해 소외 아동·청소년에게 체계적인 도움을 전할 계획이다.


굿피플은 지난 3월 부산지역청소년상담복지센터협의회와 협력해 취약계층 여성청소년 800명에게 위생용품과 생필품 등을 담은 '동백꽃 선물함'을 지원한 바 있다.

김천수 굿피플 회장은 "아이들이 건강하게 성장할 수 있도록 힘쓰는 부산지역청소년상담복지센터협의회와 지역사회 복지 증진을 위해 협력하게 돼 기쁘다"며 "굿피플은 아동·청소년이 밝고 건강하게 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr


