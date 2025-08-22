한국외대, '지속가능발전 협력' 의제로 모의유엔총회 개최

한국외국어대학교는 모의국제연합(HIMUN)이 과학기술정책연구원(STEPI), 서울AI재단(SAIF)과 함께 오는 23일 서울 강남구 섬유센터 Tex+Fa홀에서 '지속가능발전목표(SDGs) 달성 가속화를 위한 과학기술 활용과 다자협력 방안 모색'을 의제로 제49차 모의유엔총회를 개최한다고 밝혔다. 이번 총회는 일반인에게 무료로 공개되며, 현장 참관이 가능하다.

1958년 창설되어 '유엔군축'을 주제로 첫발을 뗀 HIMUN은 국내 최초의 모의국제연합이자 외국어 학술행사로, 67년 전통을 가진 국내 최장수 범대학적 외국어 학술 단체다. '국제평화와 인류의 안전을 위한 자유, 평등, 박애'라는 UN의 기본 이념을 계승하며 매년 공개총회를 이어오고 있으며, 각국 대사관, 정부 기관, 기업, 시민단체의 후원을 받아 청년들이 국제사회의 주요 현안을 자유롭게 논의하는 장으로 자리매김했다.

HIMUN은 UN 총회의 실제 진행 방식인 UN4MUN 의사규칙을 국내에서 유일하게 채택해 운영한다. 이번 제49차 총회에서도 각국 대표의 발언은 UN 공식 6개 언어(영어, 중국어, 프랑스어, 러시아어, 스페인어, 아랍어)와 한국어로 실시간 통역된다. 행사에는 약 300여 명의 관람객이 현장에서 참여할 수 있으며, 모든 참관객에게 통역 시스템이 제공된다.

참가국은 미국, 한국, 중국, 일본, 프랑스, 브라질, 케냐, 시리아, 베트남 등 총 9개국이다. 이번 총회의 협의체는 ▲과학기술을 적극 활용해 지속가능발전목표(SDGs) 달성 가속화를 주도하며 기술 공유 역량을 갖춘 협의체 A(한국, 프랑스, 미국, 일본, 중국) ▲과학기술 역량이 제한적이며 기술 교류와 역량 강화를 동시에 모색하는 협의체 B(브라질, 케냐, 시리아, 베트남)로 구성된다. 각국 대표들은 기술적·구조적 제약과 SDGs 달성 진척도를 중심으로 협상과 토론을 이어가며 결의안을 도출할 예정이다.

이번 총회의 의제는 과학기술정책연구원과 서울AI재단, 연세대학교 행정학과 정헌주 교수, 한국외대 정치외교학과 최원근 교수, 한국외대 국제지역대학원 양윤정 교수의 자문을 받아 학술적 깊이를 더했다.

지속가능발전목표와 과학기술을 결합한 이번 의제는 시의성과 파급력이 높아 국제기구, 글로벌 거버넌스, 국제관계에 관심 있는 학생들에게 뜻깊은 학술의 장이 될 것으로 전망된다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>