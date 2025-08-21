100g 788원…이마트, 10년 내 최저가 햇 꽃게 판매

21~24일 최대 60% 할인

꽃게시즌 위해 선박 약 50척 직거래 네트워크

단일행사 최대 물량 150t 이상 기획

꽃게 100g당 788원은 2015년 이후 가장 낮은 '10년간 최저가격'이다. 대형마트 업계가 꽃게를 적극적으로 판매했던 2010년에도 햇 꽃게 시즌 첫 판매가는 100g당 800원 후반대였다.

오는 25일부터 28일까지는 신세계포인트 적립 시 100g당 985원에 판매할 예정이다. 지난해 11월 판매한 꽃게 가격이 100g당 1980원이었던 점을 고려하면 최대 60%가량 저렴하게 선보이는 셈이다.

이마트는 이번 행사를 위해 4일간 꽃게 물량만 100t 넘게 준비했다. 8일간 행사로 계산하면 총 150t이 넘는 물량을 마련했다. 트레이더스와 에브리데이도 21일부터 28일까지 꽃게를 최대 40% 할인해 행사를 지원한다.

이마트는 약 50척의 선박과 협업해 꽃게 직거래 네트워크를 형성하고 트레이더스와 에브리데이가 함께하는 통합매입을 통해 가격을 낮췄다.

이수정 이마트 꽃게 바이어는 "이마트가 시즌 시작부터 10년 내 최저 가격, 최대 물량을 선보이며 올가을 꽃게 잔치의 시작을 알린다"며 "앞으로도 고객 제일이라는 원칙하에 가격 투자를 지속하고, 고객들이 신선하고 저렴하게 제철 수산물을 구매할 수 있도록 노력할 것"이라고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



