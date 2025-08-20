[인사] 부산시교육청

◆3급 승진
▲구포도서관장 신미향
◆4급 승진
▲미래학교설립과장 이은정 ▲기획조정과장 배선영
▲노사행정정보과장 김정란 ▲사하도서관장 김정남
◆4급 전보(4명)
▲교육연수원 총무부장 박숙희 ▲학생교육문화회관 총무부장 최진욱
▲학생예술문화회관 총무부장 허수인 ▲북부교육지원청 행정지원국장 성소연
◆교육행정 5급 전보(11명)
▲감사관실 이경희 ▲유아교육과 박호규 ▲총무과 유병완 ▲학생학부모지원과 김종완 ▲예산기획과 김주연 ▲노사행정정보과 김윤경 ▲중앙도서관 총무과장 김도연 ▲중앙도서관 분관장 신영미 ▲구포도서관 총무과장 이인숙 ▲동래원예고등학교 행정실장 문외화 ▲부산소프트웨어마이스터고등학교 행정실장 구병영
◆시설 5급 전보(2명)
▲북부교육지원청 시설지원과장 윤종철 ▲해운대교육지원청 시설지원과장 신정호
영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스내년 상반기 우르르 나온다…"집 빼앗겼어요" 통계... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>