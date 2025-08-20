본문 바로가기
동아제약, 스프레이 타입 몸 여드름 치료제 '애크린 외용액' 출시

최태원기자

입력2025.08.20 15:46

손 잘 닿지 않는 부위에도 손쉽게 분사

동아제약은 스프레이 타입 몸 여드름 치료제 애크린 외용액을 출시했다고 20일 밝혔다.


스프레이 타입 몸 여드름 치료제 애크린 외용액. 동아제약

스프레이 타입 몸 여드름 치료제 애크린 외용액. 동아제약

애크린 외용액의 주성분인 살리실산 2%는 몸의 두꺼운 각질 제거 및 여드름균 증식억제 효과가 있어 몸 여드름의 근본적인 원인 개선에 도움을 줄 수 있다. 피지 분비를 억제하는 니코틴산아미드와 피부재생에 도움을 주는 알란토인과 덱스판테놀, 티트리오일 성분도 함유했다.

스프레이 타입으로 손이 잘 닿지 않는 부위에도 손쉽게 분사가 가능하며 360도 거꾸로 세워도 분사되는 역립분사 방식으로 어느 각도에서나 끊김이 없이 사용할 수 있다. 제품은 1일 2회 아침, 저녁으로 샤워 후 물기를 닦고 여드름이 난 부위에 사용하면 된다.


동아제약 관계자는 "넓은 부위에 발생하는 몸 여드름은 근본적인 치료를 진행하지 않으면 착색이나 흉터로 악화할 수 있다"며 "살리실산 2% 함유와 어느 각도에서도 분사 가능한 애크린 외용액으로 몸 여드름을 케어해보시길 바란다"고 말했다.


한편 동아제약은 애크논 크림(화농성여드름), 애크린 겔(좁쌀여드름) 등 얼굴 피부 증상에 맞는 맞춤형 피부외용제를 제공하고 있다. 이번 애크린 외용액 출시로 얼굴 트러블뿐 아니라 몸 트러블로 고민하는 소비자들에게 새로운 솔루션을 제공할 계획이다.




최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
