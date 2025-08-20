본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

수원천 어류 집단폐사는 도장업체 페인트 방류때문…수원시, 업체 고발

이영규기자

입력2025.08.20 15:21

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 수원천 매세교~세천교 구간에서 발생한 어류 집단 폐사는 인근 한 업체가 차량 도장 후 버린 페인트로 인한 하천수 오염 때문으로 잠정 결론 났다.


수원시는 19일 밤 9시22분께 수원천 매세교에서 세천교에 이르는 구간(260m)에 어류가 집단 폐사했다는 민원을 접수한 뒤 팔달구 당직 공무원이 현장에 도착해 상황을 확인하고 수원시 수질하천과에 대응을 요청했다.

이어 같은 날 밤 11시15분 수질환경팀 공무원이 현장에 도착해 수질 검사를 위해 채수해 경기도보건환경연구원에 수질 검사를 의뢰했다.


이재준 수원시장이 20일 집단 어류 폐사 현장인 수원천을 찾아 현장 관계자들과 이야기를 나누고 있다. 수원시 제공

이재준 수원시장이 20일 집단 어류 폐사 현장인 수원천을 찾아 현장 관계자들과 이야기를 나누고 있다. 수원시 제공

AD
원본보기 아이콘

또 20일 오전 폐사한 어류를 수거하고, 사고 원인을 파악하기 위해 오염물질이 배출된 곳 인근을 확인한 결과 인근 한 업체에서 도장 작업 후 남은 페인트 오염수를 인근 빗물받이에 버린 것으로 드러났다.


수원시는 이날 오후 1시 기준 피라미·잉어 등 500여 마리가 폐사한 것으로 잠정 집계했다.

이재준 수원시장은 어류 집단 폐사 사고가 일어난 현장을 찾아 "오염 물질이 확산되지 않게 철저하게 대응하라"며 "악취로 시민들이 불편을 겪지 않도록, 조치하라"고 당부했다.


한편 수원시는 오염 물질을 유출한 해당 업체 대표를 고발하기로 했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

내년 상반기 우르르 나온다…"집 빼앗겼어요" 통계 작성 이래 최고치 내년 상반기 우르르 나온다…"집 빼앗겼어요" 통계... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'아메리카당' 만든다더니…머스크, 뭐하고 있나

"난자 얼리는 것도 투자"…2030 여성들의 남다른 미래 준비

"레깅스 입으면 이젠 아줌마"…요즘 Z세대는 뭐 입나 봤더니

"짐을 실어도 캠핑을 떠나도 팔방미인"…기아 PV5

'먹는 위고비·한달 7㎏ 감량'…식품 불법광고·판매 적발

"정장이 없냐" 굴욕의 대통령이번엔 "올블랙이 아주 멋진데?"

'이태원 참사' 출동 소방관 숨진 채 발견

새로운 이슈 보기