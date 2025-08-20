수원천 어류 집단폐사는 도장업체 페인트 방류때문…수원시, 업체 고발

경기 수원천 매세교~세천교 구간에서 발생한 어류 집단 폐사는 인근 한 업체가 차량 도장 후 버린 페인트로 인한 하천수 오염 때문으로 잠정 결론 났다.

수원시는 19일 밤 9시22분께 수원천 매세교에서 세천교에 이르는 구간(260m)에 어류가 집단 폐사했다는 민원을 접수한 뒤 팔달구 당직 공무원이 현장에 도착해 상황을 확인하고 수원시 수질하천과에 대응을 요청했다.

이어 같은 날 밤 11시15분 수질환경팀 공무원이 현장에 도착해 수질 검사를 위해 채수해 경기도보건환경연구원에 수질 검사를 의뢰했다.

이재준 수원시장이 20일 집단 어류 폐사 현장인 수원천을 찾아 현장 관계자들과 이야기를 나누고 있다. 수원시 제공 AD 원본보기 아이콘

또 20일 오전 폐사한 어류를 수거하고, 사고 원인을 파악하기 위해 오염물질이 배출된 곳 인근을 확인한 결과 인근 한 업체에서 도장 작업 후 남은 페인트 오염수를 인근 빗물받이에 버린 것으로 드러났다.

수원시는 이날 오후 1시 기준 피라미·잉어 등 500여 마리가 폐사한 것으로 잠정 집계했다.

이재준 수원시장은 어류 집단 폐사 사고가 일어난 현장을 찾아 "오염 물질이 확산되지 않게 철저하게 대응하라"며 "악취로 시민들이 불편을 겪지 않도록, 조치하라"고 당부했다.

한편 수원시는 오염 물질을 유출한 해당 업체 대표를 고발하기로 했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



