'90일 휴전' 숨돌린 中 LPR 동결…3년물 3%·5년물 3.5%

석달 연속 LPR 동결…시장 예상 부합

중국 중앙은행인 인민은행이 기준금리 역할을 하는 대출우대금리(LPR)를 3개월 연속 동결했다. 미·중 관세전쟁이 90일 휴전에 들어가면서 중국 정부가 한숨 돌린 것으로 관측된다.

20일 중국 인민은행은 일반 대출 기준이 되는 1년물 LPR을 연 3.0%로, 주택담보대출의 기준 역할을 하는 5년물 LPR을 연 3.5%로 각각 유지한다고 밝혔다.

중국에서는 매월 20개 주요 상업은행이 자체 자금 조달 비용과 위험 프리미엄 등을 고려한 금리를 은행 간 자금중개센터에 제출하고, 인민은행은 이렇게 취합·정리된 LPR을 점검한 뒤 공지한다.

기준금리가 별도로 존재하지만, 당국이 오랜 기간 이를 손대지 않았기 때문에 시중은행들에는 LPR이 사실상 기준금리 역할을 한다.

중국은 지난해 10월 경기 부양을 위해 LPR 1년물과 5년물을 각각 0.25%포인트(p)씩 인하한 데 이어, 도널드 트럼프 2기 미국 행정부와의 관세 전쟁으로 경기 하방 압력이 커진 지난 5월 추가로 각각 0.1%p 내린 바 있다.

이는 시장 전망에 부합한다. 로이터는 이번 LPR 동결과 관련해 "통화 완화에 의존하기보다는 경제의 특정 부문을 지원하기 위한 목표 지향적 정책을 선호하는 인민은행의 성향을 잘 보여준다"면서 "미국과 중국이 관세 휴전을 90일 연장하기로 합의해 무역 긴장이 완화되면서, 추가 경기 부양에 대한 긴급성도 줄어들었다"고 부연했다.





