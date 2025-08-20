본문 바로가기
오산시, 지역화폐 '100·100·100 이벤트' 마련

정두환기자

입력2025.08.20 13:20

00분 25초 소요
100일간 100만원 이용→100명에 10만원 지급

경기도 오산시는 지역경제 활성화를 위해 22일부터 11월 30일까지 100일간 '오색전 100·100·100 이벤트'를 진행한다.

오산시, 지역화폐 '100·100·100 이벤트' 마련
원본보기 아이콘

이번 이벤트는 행사 기간 지역화폐인 '오색전'으로 누적 100만원 이상 결제한 시민을 대상으로 100명을 추첨해 1인당 10만원을 지급하는 것이다.


참여 방법은 경기지역화폐 앱에 오색전 카드를 사전 등록하고, 행사 기간 개인 충전액·소비쿠폰·정책수당을 포함해 누적 100만원 이상 결제하면 자동으로 응모된다. 추첨 결과는 12월 중순 경기지역화폐 앱 알림이나 카카오톡 메시지를 통해 개별 안내한다.

지급되는 금액은 소비쿠폰 사용처 확대 종료에 따라 연 매출 12억 원 미만의 오색전 가맹점에서만 사용할 수 있다. 지급된 금액은 내년 1월 31일까지 사용할 수 있다.


이권재 오산시장은 "이번 이벤트는 지역 소상공인의 매출 증대에도 기여할 것"이라며 "앞으로도 다양한 지역화폐 이벤트를 마련해 지역경제 활성화와 소비 촉진을 이어가겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
