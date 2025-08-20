문인 광주 북구청장 “영산강 익사이팅존 침수 우려”

광주시 416억 투입 물체험시설 추진

“이상기후·반복 침수, 재검토 필요”

광주시 “필로티 구조로 피해 미미”

문인 광주 북구청장이 영산강 산동교 일원에서 추진되는 '익사이팅존' 사업에 대해 침수 위험을 이유로 재검토를 요구했다.

광주 영산강 익사이팅존 사업대상지. 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

문 구청장은 지난 19일 자신의 페이스북에 "영산강 Y벨트 익사이팅존 조성 사업이 기존 홍수 빈도와 수위 예측을 기반으로 설계된 만큼 최근의 이상기후와 반복되는 침수 위험을 고려해 안전성과 지속가능성에 대한 시민 의견 수렴과 재검토가 필요하다"고 밝혔다.

익사이팅존은 광주시가 동림동 산동교 일원에 416억원을 들여 아시아물역사테마체험관과 물놀이 체험시설 등을 조성하는 사업이다. 사업 부지의 계획홍수위는 19.24ｍ이고, 건축물은 이보다 약 2.8ｍ 높은 곳에 설계됐다.

그러나 지난달 극한 호우로 광주 주요 교량 해발 수위가 20ｍ를 넘어서며 도심 곳곳에서 침수 피해가 발생했다. 문 구청장은 침수 예방 대책을 발표하면서 "영산강 수위가 오르면 바로 옆에 조성되는 건물과 시설도 침수될 수 있다"고 우려를 나타냈다.

광주시는 구조적 안전성을 근거로 침수 피해 가능성이 크지 않다는 입장이다. 시 관계자는 "체험관은 필로티 구조로 침수 피해가 예상되지 않고, 야외 물놀이 시설은 일부 잠길 수 있으나 간단한 복구로 운영에 지장이 없다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>