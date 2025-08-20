유비케어 미소몰닷컴, 비만약 '마운자로' 공급 개시

일부 플랫폼 대비 출고 시점 한 주 가까이 앞당겨

디지털 헬스케어 플랫폼 기업 유비케어 유비케어 032620 | 코스닥 증권정보 현재가 4,125 전일대비 5 등락률 -0.12% 거래량 907,147 전일가 4,130 2025.08.20 11:30 기준 관련기사 [특징주]'AI 홈닥터' 법제화 소식에 인성정보 26%↑비대면진료 확대에…비트컴·인피니트 주가 '폭발' 유비케어, 의료정보 플랫폼 '닥터인포' 출시…EMR '의사랑'과 연계 전 종목 시세 보기 close 는 온라인 의약품 유통 플랫폼 미소몰닷컴을 통해 글로벌 제약사 일라이 릴리의 '마운자로' 공급을 시작했다고 20일 밝혔다.

마운자로는 현재 미소몰닷컴에서 출고가 진행 중이며 일부 플랫폼 대비 출고 시점을 한 주 가까이 앞당겼다. 주문도 진행되고 있어 병·의원 고객들이 시중보다 신속하게 제품을 받아볼 수 있는 환경을 갖췄다.

국내 시장점유율 1위 EMR(전자의무기록) '의사랑'·'닥터스'와의 연동 기능을 갖추고 수액제·주사제·백신 등 필수 의약품을 폭넓게 유통하는 미소몰닷컴은 2017년 의약품 유통 사업 시작 이후 매년 50% 이상 성장세를 이어왔다.

올해 2분기 거래 실적은 전년 동기 대비 180% 성장하며 역대 최고치를 기록했다. 상반기에는 제약사 직접 입점을 확대해 ▲녹십자웰빙 '라이넥' ▲JW신약 '듀크레이 네옵타이드 엑스퍼트' ▲멀츠코리아 '제오민' 등 인기 제품을 공급하고 있으며 하반기에는 독감백신 사전 판매와 포인트 적립 혜택으로 시장 공략을 강화한다.

미소몰닷컴은 이번 마운자로 출시를 기념해 비만 관련 비급여 주사제 특가 행사를 진행하며 관련 제품은 기획전 배너를 통해 확인할 수 있다.

유비케어 관계자는 "마운자로 공급으로 1차 의료기관 고객의 처방 선택 폭이 넓어졌다"며 "하반기에도 경쟁력 있는 의약품 라인업과 맞춤형 혜택을 지속 확대해 고객 만족도를 높여 나가겠다"고 말했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>