산청군, 극한 호우 피해 복구에 6362억원 투입

영남취재본부 최순경기자

입력2025.08.20 10:33

국비 5516억원 등 정부와 협력
조속한 군민 일상 회복에 총력

경남 산청군이 극한 호우 피해 복구에 총 6362억원을 투입한다고 20일 밝혔다.


군에 따르면 지난달 발생한 극한 호우로 도로 108건, 하천 211건 등 공공시설 814건과 주택 파손 및 침수 803건, 농경지 9722건 등 사유 시설 3만 3940건의 피해가 발생했다.

산청군 국한호우 피해 복구 대책회의 모습.

피해액으로는 3271억원에 달하며 이 피해로 현재 121세대 194명이 임시주거시설에 머무르고 있다. 이에 따라 산청군은 군민들의 조속한 일상 회복을 위해 종합대책을 마련하고 복구에 행정력을 집중한다.

특히 공공시설 5678억원, 사유 시설 419억원, 위로금 265억원 등 총 6362억원(국비 5516억원, 지방비 846억원)을 복구비로 편성하고 정부와 협력해 발 빠른 조처를 한다.


또 인명과 재산 피해 최소화를 위한 신속 대응 체계 구축은 물론 항구적인 방재시설 확충과 취약지역 보강과 함께 군민 생활 안정과 지원 확대에 집중한다.


이승화 산청군수는 "이번 종합대책이 신속한 피해 복구와 근본적인 재해 예방 대책 강화로 이어지길 바란다"며 "가용 가능한 모든 자원을 투입해 군민 일상 회복을 앞당기는 데 총력을 기울이겠다"고 말했다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
