하버드 다음 타깃은 박물관…트럼프, 스미스소니언 공격

"스미스소니언은 통제불능…마지막 WOKE"



'정치적 깨어있음(WOKE·진보 의제)'과 문화 전쟁을 벌이는 도널드 트럼프 미국 행정부가 주요 명문대에 이어 이번엔 국립 박물관·미술관을 운영하는 스미스소니언 재단을 공격 타깃으로 삼았다.

트럼프 대통령은 19일(현지시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 "변호사들에게 (스미스소니언) 박물관들을 점검하고, 대학교들에서 이뤄졌던 엄청난 진전과 동일한 절차를 시작하도록 지시했다"고 밝혔다.

스미스소니언 국립미국사박물관.

그는 "스미스소니언은 통제 불능이다. 거기선 우리나라가 얼마나 끔찍한지, 노예제가 얼마나 나쁜 것이었는지, 억눌린 사람들이 얼마나 성취하지 못했는지만 논의된다"며 "성공, 밝음, 미래에 관해서는 논의되지 않는다"고 주장했다. 스미스소니언이 미국의 업적을 기리기보단 미국을 깎아내리는 이야기를 퍼뜨린다는 것이다.

앞서 지난 3월 트럼프 대통령은 '미국 예외주의를 기리고, 분열적이거나 당파적인 내러티브를 제거하라'는 행정명령을 내린 바 있다. 지난 12일엔 백악관이 스미스소니언 재단에 서한을 보내 산하 기관들의 전시가 정치적으로 편향됐다며 자료를 제출하라고 요구했다. 전시 설명문, 교육 자료, 전시 계획 등 자료를 내도록 했는데 외신들은 사실상 전면 검토라고 지적했다.

검토 대상에는 국립미국사박물관(NMAH), 국립자연사박물관(NMNH), 국립아프리카계미국인역사문화박물관(NMAAHC), 국립아메리칸인디언박물관(NMAI), 국립항공우주박물관(NASM), 스미스소니언미국미술관(SAAM), 국립초상화미술관(NPG), 허시혼미술관 등이 올랐다. 이 가운데 미국사박물관은 지난달 트럼프 대통령의 탄핵소추 2건에 대한 설명판을 삭제했다가 논란이 되자 다시 복원했는데, 백악관의 압박 때문이라는 보도가 있다.

스미스소니언을 향한 공격은 트럼프 행정부가 벌이는 진보와의 '문화 전쟁' 일환으로 보인다. 앞서 트럼프 대통령은 반유대주의와 DEI(다양성·공정성·포용성) 근절을 이유로 하버드, 컬럼비아 등 명문대에 거액의 소송을 제기하고 지원금을 삭감해 이들을 압박했다. 취임 직후 케네디 센터 기존 이사진을 해임한 뒤 자신의 측근들로 교체하고, 센터 이사장으로 셀프 취임하기도 했다.

변호사들에게 대학과 동일한 절차를 지시한 것으로 미뤄볼 때 전시의 편향성을 문제 삼아 소송을 제기하거나 지원금을 건드릴 가능성이 높아 보인다. 스미스소니언 재단은 미 정부 산하 기관은 아니지만, 스미스소니언 예산의 절반 이상은 연방 자금에서 나온다고 온라인 매체 악시오스는 짚었다.

트럼프 대통령은 전임 조 바이든 행정부와 민주당 등 진보 진영의 DEI 정책을 비판하며 이들의 'WOKE' 문화를 비판해왔다.

그는 이날 SNS에서 "워싱턴 전역, 나라 곳곳에 있는 박물관들은 사실상 'WOKE'의 마지막 남은 부분"이라며 "이 나라는 'WOKE'가 될 수 없다. 'WOKE'는 망했기 때문"이라고 말했다. 또 "우리는 세계에서 '가장 핫한(HOTTEST)' 나라를 가지고 있으며, 우리는 박물관을 포함해 사람들이 그것에 대해 이야기하길 바란다"고 덧붙였다.





오수연 기자



