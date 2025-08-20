서울신라호텔, 초희귀 위스키 '레이디번 하종현 에디션' 한정 판매

단색화 거장 하종현 작가와 협업

전 세계 위스키 컬렉터의 로망 레이디번

4번째 에디션

서울신라호텔은 우리나라를 대표하는 현대미술가 하종현과 협업해 희귀 위스키인 '레이디번 하종현 에디션(Ladyburn Ha Chong-Hyun Edition)'을 선보인다고 20일 밝혔다.

레이디번 하종현 에디션. 서울신라호텔 제공 AD 원본보기 아이콘

레이디번은 1966년 설립 후 9년 동안만 운영되고 폐쇄된 증류소에서 우연히 발견된 위스키 원액으로, 시간과 정교함이 빚은 '유산'으로 불린다. 50여년간 아메리칸 오크 배럴에서 숙성돼 황금빛 호박색을 띠며, 전 세계에 극소량의 컬렉션만 있는 초희귀 위스키로 통한다.

레이디번 하종현 에디션은 총 10개의 컬렉션으로 한정 수량만 선보인다. 컬렉션당 10병으로 구성했다. 하 작가와 국제갤러리가 직접 선정한 작가 작품의 정수를 보여주는 1970년대 '접합'을 주제로 한 작품들로 마련했다. 서울신라호텔 1층 럭셔리 위스키 부티크&라운지 '더 디스틸러스 라이브러리'에서 만나볼 수 있다.

하 작가는 1935년생 한국 단색화 거장으로 아시아와 유럽, 미국 전역의 주요 미술관에 작품이 소장돼 있다. 1974년부터 시작된 그의 대표적인 시리즈인 '접합(Conjunction)' 연작은 물감을 캔버스 뒷면에 칠한 뒤 삼베 천의 조직 사이로 스며들게 해 촉각적이고 조각적인 구조로 표현하는 상징적 작업 방식이다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



