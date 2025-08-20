카카오뱅크, LG전자와 한달적금 상품 출시

저금하면 쿠폰·구독료 등 최대 24만원 혜택

럭키드로우 이벤트로 청소기 등 경품

카카오뱅크가 한 달간 꾸준히 저금하면 LG전자 가전 구매 및 구독료 지원부터 인기 가전을 경품으로 받을 수 있는 '한달적금with LG전자'를 출시한다.

'한달적금'은 100원부터 3만원까지 매일 하루 한 번 저축하는 습관을 키울 수 있도록 만든 단기 적금 상품이다. 올해 7월 말 기준 누적 가입 좌수가 1100만 좌를 넘겼다.

'한달적금with LG전자'는 '한달적금'에 LG전자 온라인몰에서 사용할 수 있는 할인 혜택과 경품 등을 제공하는 제휴상품이다. 9월18일까지 30일간 한정 판매하며, 1인당 1계좌만 개설할 수 있다.

납입 회차에 따라 제공되는 할인 혜택은 포인트를 포함해 최대 24만 원 규모로, 1회차 저금 완료 시 5000원 쿠폰, 12회차에 3만 원 쿠폰(50만원 이상 구매 시), 31회차에는 10만원 쿠폰(100만 원 이상 구매 시)이 지급된다. 가전제품을 구독하는 고객을 위한 혜택도 마련했다. 24회차까지 납입을 완료한 뒤 LG전자 추천 가전을 구독 후 구독료 지원을 신청한 고객에게 최대 11만포인트를 제공한다.

LG전자 온라인몰에서 구독 서비스 신청 후 '카카오뱅크 한달적금with LG전자' 이벤트 페이지에서 포인트 지원을 신청할 수 있으며, 설치 완료 시 포인트가 지급된다. 구독료 지원 가전은 워시타워, 냉장고, 건조기, TV 등 8종이 대상이며, 10월11일까지 참여할 수 있다.

6회차 저금에 성공하면 럭키드로우 이벤트에 참여할 수 있다. 응모 고객 중 100여 명을 추첨해 코드제로 청소기(1명), 디오스 광파오븐(1명), 스마트모니터(2명), 시네빔(2명), 전자레인지(3명), 온라인몰 5만포인트(100명)를 선물할 예정이다. 응모는 9월23일까지 LG전자 온라인몰 이벤트 페이지에서 진행된다.

카카오뱅크는 "한 달간 꾸준히 돈을 모으면서 저축 습관을 기르고, 실속 있는 가전 구매 혜택도 누릴 수 있도록 이번 제휴상품을 기획했다"며 "앞으로도 고객의 생활에 밀접한 분야에서 재미와 실용성을 갖춘 다양한 서비스를 선보이겠다"고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



