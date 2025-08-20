본문 바로가기
폴 바셋, '고창 선운사점' 22일 오픈

한예주기자

입력2025.08.20 11:06

선운산 도립공원 내 오픈
팥죽·호박죽 등 특화 메뉴 판매

매일유업 관계사 엠즈씨드가 운영하는 스페셜티 커피 전문점 폴 바셋이 오는 22일 전북 고창 선운산 도립공원 내에 매장을 오픈한다고 20일 밝혔다.


이번에 오픈하는 '고창 선운사점'은 선운사 일주문 근처에 자리한다. 전통을 간직한 한옥 외관은 그대로 살리고, 폴 바셋만의 세련된 인테리어를 적용해 전통과 모던함을 함께 느낄 수 있는 이색 매장이다. 넓은 테라스 공간에서는 선운산 도립공원의 자연경관도 즐길 수 있다.

폴 바셋 고창 선운사점 외부. 엠즈씨드

폴 바셋 고창 선운사점에서는 이 매장에서만 만나볼 수 있는 특별 메뉴들도 판매한다. 매장에서 직접 만든 팥죽과 호박죽, 쌍화차, 호박 식혜, 복분자 에이드 등 한국 전통의 보양 재료들을 활용한 메뉴로 선운사를 방문하는 고객들의 입맛을 사로잡을 예정이다.

폴 바셋 관계자는 "가을 단풍부터 겨울 동백꽃까지 계절마다 아름다운 경관으로 많은 이들이 방문하는 선운산 도립공원에 새로운 매장을 오픈하게 돼 기쁘다"며 "이곳을 찾는 사람들이 편하게 쉬어 갈 수 있는 매장이 되길 기대한다"고 말했다.


한편, 22일 폴 바셋 선운사점 정식 오픈에 앞서 심덕섭 고창군수와 선운사 관계자 등이 참석해 오픈식을 진행할 예정이다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
