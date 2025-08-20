한국, 히타이트 문명 발상지 첫 발굴 나선다

튀르키예 '퀼테페-카네시' 유적 공동조사

국립문화유산연구원이 히타이트 문명의 발상지로 알려진 튀르키예 고대 도시 유적 발굴에 처음 참여한다.

문화유산연구원은 10월 2일까지 튀르키예 앙카라대학교와 공동으로 카이세리 인근 '퀼테페-카네시 유적'을 발굴 조사한다고 20일 밝혔다.

퀼테페-카네시는 기원전 3000년경부터 로마 시대까지 번성한 고대 도시로, 히타이트 제국 이전 카네시(네샤) 왕국의 수도였다. 상부 도시엔 왕궁과 신전, 하부도시엔 상업·주거지역인 '카룸'이 자리했다.

이곳에서 출토된 설형문자 점토판 2만3500여 점은 유네스코 세계기록유산에 등재돼 그 가치를 인정받았다. 퀼테페-카네시 유적은 2014년 세계유산 잠정목록에 올랐으나 현재까지 전체 면적의 3%만 발굴된 상태다.

퀼테페-카네시 유적 내 하부도시(카룸)의 복원 가옥[사진=국가유산청 제공] 원본보기 아이콘

이번 조사에서는 상부 도시 중심부 '와르샤마 궁전' 남쪽과 동쪽 공간을 집중적으로 발굴한다. 연구원은 지난 5월 지하 물리탐사와 3차원(3D) 항공측량으로 유구 위치를 미리 파악해뒀다. 발견되는 주요 유물을 정밀 3D 스캐닝으로 디지털 기록 및 보존할 계획이다.

연구원은 조사에 참여 중인 하버드대, 예일대, 밀라노대, 오카야마대 등 세계 주요 연구팀과의 국제 학술 네트워크 구축도 추진한다. 관계자는 "퀼테페-카네시 유적 연구에 지속 참여해 문화강국 위상을 높이겠다"고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



