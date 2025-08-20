본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

부산항만공사, 캐릭터 ‘해범이와 뿌뿌’ OGQ 스티커 무료 배포

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.20 09:03

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

6개월간 다운로드 가능

SNS 인증 이벤트도 진행

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 20일 오전 10시부터 공사 공식 캐릭터 '해범이'와 '뿌뿌'를 활용한 블로그 OGQ 스티커팩 '해범이와 뿌뿌의 아주 특별한 하루'를 6개월간 무료 배포한다.


이번 스티커팩은 계절 활동, 취미, 운동 등 일상에서 마주하는 다양한 순간을 재치 있게 표현한 총 24종으로 구성됐다. 무료 배포 기간 내 내려받은 스티커는 네이버 블로그·카페 등에서 영구적으로 사용할 수 있다.

BPA는 배포와 동시에 SNS 인증 이벤트도 2주간 진행한다. 다운로드한 스티커를 활용해 게시물을 올리면 참여할 수 있으며, 추첨을 통해 소정의 경품을 증정한다. 자세한 내용은 BPA 공식 블로그와 SNS 채널에서 확인 가능하다.


송상근 사장은 "친근하고 활기찬 캐릭터를 통해 부산항만공사를 더 많은 시민에게 알리고자 했다"며 "해범이와 뿌뿌를 활용한 다양한 콘텐츠로 대중과 소통하겠다"고 말했다.

네이버 OGQ 스티커 출시 포스터.

네이버 OGQ 스티커 출시 포스터.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'역대급 호황' 누렸는데…"수천억 폭탄 어쩌나" 초고압 변압기 韓기업 '비상'(종합) '역대급 호황' 누렸는데…"수천억 폭탄 어쩌나" 초... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

삼성맨·은행원보다 낫다반년치 연봉 1.3억 '진짜 신의 직장' 탄생

7년 만에 피운 꽃…케데헌이 증명한 새로운 길

"짐을 실어도 캠핑을 떠나도 팔방미인"…기아 PV5

케데헌 아냐는 안철수 질문에 김문수 의외의 답변

"AI 사장에 반말로 물어보면 안되겠지?"…AI 확산 나선 日 대기업

"정장이 없냐" 굴욕의 대통령이번엔 "올블랙이 아주 멋진데?"

3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'

새로운 이슈 보기