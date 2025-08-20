부산항만공사, 캐릭터 ‘해범이와 뿌뿌’ OGQ 스티커 무료 배포

6개월간 다운로드 가능



SNS 인증 이벤트도 진행

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 20일 오전 10시부터 공사 공식 캐릭터 '해범이'와 '뿌뿌'를 활용한 블로그 OGQ 스티커팩 '해범이와 뿌뿌의 아주 특별한 하루'를 6개월간 무료 배포한다.

이번 스티커팩은 계절 활동, 취미, 운동 등 일상에서 마주하는 다양한 순간을 재치 있게 표현한 총 24종으로 구성됐다. 무료 배포 기간 내 내려받은 스티커는 네이버 블로그·카페 등에서 영구적으로 사용할 수 있다.

BPA는 배포와 동시에 SNS 인증 이벤트도 2주간 진행한다. 다운로드한 스티커를 활용해 게시물을 올리면 참여할 수 있으며, 추첨을 통해 소정의 경품을 증정한다. 자세한 내용은 BPA 공식 블로그와 SNS 채널에서 확인 가능하다.

송상근 사장은 "친근하고 활기찬 캐릭터를 통해 부산항만공사를 더 많은 시민에게 알리고자 했다"며 "해범이와 뿌뿌를 활용한 다양한 콘텐츠로 대중과 소통하겠다"고 말했다.

