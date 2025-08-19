김영록 지사 "제주항공 참사 원인 조정사 과실…의혹 해소 못해"

19일 페이스북 통해 정부 차원 진상규명 재촉구

콘크리트 둔덕 조사 고작 1억원짜리 용역 맡겨

"공정한 데이터 기반 조사 분석 이뤄져야"지적

김영록 전라남도지사 AD 원본보기 아이콘

김영록 전라남도지사가 제주항공 참사와 관련, 정부의 객관적이고 공정한 진상규명을 촉구하고 나섰다.

김 지사는 19일 자신의 페이스북을 통해 "12·29 여객기 참사가 발생한 지 8개월이 돼 간다"며 "무안공항은 여전히 멈춰있고, 유가족들의 고통은 끝나지 않았다"고 밝혔다.

이어 "지금까지도 많은 유가족들이 공항 안 구호 텐트를 떠나지 못한 채 사랑하는 이를 잃은 아픔 속에서 하루하루 버티고 있다"며 "유가족들의 바람은 단 하나다. 사고 원인만이라도 명확히 밝혀 달라는 것이다"고 강조했다.

그러면서 최근 공개된 정부 차원의 사고조사 결과에 대해 '안타깝다'고 평했다.

김 지사는 "사고조사위원회에서는 조종사 과실이라는 중간조사 결과를 내놓았지만, 이는 정작 핵심 원인에 대한 의혹은 해소하지 못한 채 셀프조사라는 불신만 키웠다"며 "더구나 추모제에는 10억이나 들였지만 중요한 둔덕 조사엔 고작 1억원짜리 외부 용역을 맡겼다는 문제 제기가 있다"고 썼다.

또 "이런 방식으로는 유가족과 국민이 결코 납득할 수 없다"며 "이번 참사의 원인으로 조류충돌, 기체결함 등 여러 요인이 거론되고 있다. 뉴욕타임스 등 언론과 전문가들은 사고를 키운 결정적 요인으로 활주로 끝 로컬라이저 콘크리트 둔덕을 지목하고 있다"고 밝혔다.

이어 "따라서 조만간 발표 예정인 콘크리트 둔덕 공식 조사 결과가 매우 중요하다"며 "이번 발표에서는 반드시 제대로 된 진실이 밝혀져야 한다. 조사 결과는 객관적이고 공정해야 하며, 데이터에 기반한 분석이 포함돼야 한다"고 피력했다.

김 지사는 "무엇보다 유가족들이 납득할 수 있는 자세한 설명이 있어야 한다"며 "한 점 의혹 없는 결과만이 유가족들의 한을 풀고, 국민이 정부를 신뢰할 수 있는 길이다. 정부 역시 책임감을 갖고 철저한 진상규명과 무안국제공항 정상화를 위해 나서야 한다"고 촉구했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



