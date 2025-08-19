남해고속도로 쏟아진 플라스틱 밟은 SUV, 화물차 추돌 … 운전자 사망

남해고속도로에 쏟아진 플라스틱 알갱이. 독자 제공 AD 원본보기 아이콘

지난 19일 오전 5시 40분께 경남 하동군 진교면 남해고속도로 진교나들목(IC) 인근에서 스포츠유틸리티(SUV) 차량과 25t 화물차량이 추돌했다.

사고 당시 SUV 차량은 부산 방면 도로를 달리던 중 도로에 쏟아진 플라스틱 알갱이 위를 지나면서 미끄러져 갓길에 정차돼 있던 화물차 뒤를 들이받았다.

이 사고로 SUV 운전자 40대 남성 A 씨가 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.

해당 플라스틱 알갱이들은 미세한 크기로, 자루에 담긴 채 화물차에 실려있다가 자루가 풀리며 도로에 그대로 쏟아졌다.

사고 직전 화물차 운전자 50대 남성 B 씨는 도로 수습을 위해 차량을 갓길에 세운 것으로 파악됐다.

사고로 인한 정체는 없었으며 쏟아진 플라스틱 가루는 모두 치워진 상태다.

경찰은 B 씨를 적재물 추락 방지 조치 위반 혐의로 입건하고 정확한 사고 경위 등을 조사할 계획이다.





