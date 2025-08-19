본문 바로가기
양주시, 지방공기업 경영평가 상수도 분야 '나' 등급

이종구기자

입력2025.08.19 11:50

시계아이콘00분 33초 소요
경기 양주시는 행정안전부가 주관한 '2025년도 지방공기업 경영평가' 상수도 분야에서 '나'등급을 받으며 지난 2년 연속보다 한 단계 높은 성적을 거뒀다.

양주시청 전경. 양주시 제공

양주시청 전경. 양주시 제공

이번 평가는 113개 기초상수도 운영기관 등을 대상으로 2024년도 경영실적을 심사한 결과로, 경영관리와 경영성과 2개 부문을 종합해 '가'부터 '마'까지 5개 등급으로 나눠 이뤄졌다.


양주시는 그동안 깨끗한 수돗물의 안정적인 공급과 고객만족 서비스 향상을 위해 급수취약지역 상수도 보급, 노후상수관로 및 정수장 정비, 상수도 정밀안전점검 등 물 복지 실현을 위해 선제적 투자를 추진해왔다.

또한 지방상수도 운영효율화를 위해 요금 현실화율(80.12%) 향상, 수도 보급률(98.8%) 향상, 공기업 종사자 전문교육 강화, 지속적인 원가절감 등 다양한 경영개선 시책을 펼쳐왔다.


그 결과 이번 평가에서 경영전략, 재무관리, 상수도 시설 확충, 수돗물품질관리, 고객만족도 등 전 분야에서 고른 성과를 인정받았다.


강수현 양주시장은 "2024년도 일반수도사업 운영관리 실태평가에서 최우수기관으로 선정된 데 이어 이번 공기업 경영평가에서도 우수한 성적을 거둔 것은 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급하기 위한 노력의 결과"라며 "이를 바탕으로 시민들로부터 신뢰받는 공기업으로 거듭날 수 있도록 최선을 다해 지속적인 경영혁신을 이뤄나갈 것"이라고 말했다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
