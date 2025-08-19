본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

폴라리스오피스, 캐디안과 손잡고 공공 CAD 도메인 특화 AI 협업 맞손

장효원기자

입력2025.08.19 10:36

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
폴라리스오피스, 캐디안과 손잡고 공공 CAD 도메인 특화 AI 협업 맞손
AD
원본보기 아이콘

폴라리스오피스 가 CAD(Computer-Aided Design) 분야 강자 캐디안과 손잡고 CAD시장의 인공지능 전환(AX)을 본격화한다.


폴라리스오피스는 캐디안과 'AI가 이끄는 CAD 기반 디지털 문서 혁신을 위한 전략적 업무협약(MOU)'을 체결했다고 19일 밝혔다. 이번 협약은 양사의 기술력과 노하우를 결합해 도면 기반의 버티컬 인공지능(AI) 기술 개발 및 서비스 확대를 목표로 추진된다.

캐디안은 AI 기반 CAD 프로그램을 개발하는 국내 전문 기업으로, 건축·엔지니어링·건설(AEC) 분야에서 13.0%의 시장점유율로 2위를 기록하고 있으며 특히 공공시장에서는 선두를 지키고 있다. 1998년 첫 CAD 솔루션 출시 이후 글로벌 소프트웨어 강자들과 경쟁하며 성과를 이뤄낸 캐디안은 최근 AI를 중심에 둔 차세대 설계 기술 개발에 집중하고 있다.


양사는 이번 협약을 통해 ▲산업별 맞춤형 설계·문서 워크플로우 ▲AI 기반 도면·문서 자동화 ▲오피스+CAD 통합 서비스 등을 공동 개발한다. 제조·건설 등 설계도면과 문서가 긴밀하게 연계되는 산업군을 중심으로, 기업별 요구에 최적화된 AI 솔루션을 제공한다는 전략이다.


폴라리스오피스는 이번 협력을 계기로 오피스·CAD·AI가 결합된 차세대 업무환경을 구축, 산업별 특화 시장에서 새로운 기준을 제시한다는 방침이다.

폴라리스오피스 관계자는 "지속적으로 산업 도메인에 특화된 AI 기술을 확대할 것"이라며 "CAD전문 기업인 캐디안과 함께 업무생산성을 향상할 수 있는 기술 협력과 공동 마케팅을 강화해 실용적인 AI를 제안하겠다"고 밝혔다.


한편 폴라리스오피스는 국가대표 AI(K-AI) 개발 기업들과의 협업을 통해 기업용 시장 공략에도 박차를 가한다는 방침이다. 실제로 회사는 네이버클라우드, LG AI 연구원, 업스테이지 등과 업무협약(MOU)을 체결하며 기술 협력과 시장 확대를 추진하고 있다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대통령 발언이 신호탄…"LH, 땅 팔지 마" 급부상한 '임대형 택지공급' 대통령 발언이 신호탄…"LH, 땅 팔지 마" 급부상한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"또 예상치 못한 시련 겪어"…액션스타 이연걸 충격적 근황

"메뉴판엔 6만원 결제하려니 17만원 내라"…태국 미쉐린 맛집 논란

'나꼼수' 김용민 "김어준 다음 목표는 '조국 대통령'…킹메이커 역할 즐겨"

부정선거 음모론 띄웠다가 930억원 배상금 폭탄 맞은 美 언론

택배차 안에 정체모를 비닐봉투…열어보니 '쓰레기 한 가득'

"공식 판매가의 20%?"…온라인 플랫폼 '가품' 경고음

"상법 2차 개정 시 50대 그룹 오너일가 의결권 38% 축소"

새로운 이슈 보기