현대리바트, '리바트 공방' 오프라인 확장…"K리빙 상생 강화"

리바트 매장에 공방 제품 전시

수수료 없는 판매·콘텐츠 지원

연내 입점 공방 35곳으로 확대

현대리바트가 소상공인들과의 협력을 확대하며 '대·중소 K리빙' 생태계 조성에 속도를 내고 있다. 온라인 판로 지원에 이어 이번에는 주요 매장에 수제 가구·공예품을 위한 전시·판매 공간을 마련했다.

현대리바트는 리바트 토탈 강남을 비롯한 리바트 용산아이파크몰점, 리바트 기흥점, 리바트 토탈 대전점 등 4개 매장에 '리바트 공방' 존을 마련했다고 19일 밝혔다. 이곳에는 리바트 공방에 입점한 20여곳의 접시·보석함·도자기 등 100여 개 제품이 전시되며, QR코드를 통해 고객이 바로 온라인 구매할 수 있도록 했다.

리바트 토탈 강남 매장에 마련된 '리바트 공방' 존 전경. 현대리바트 AD 원본보기 아이콘

리바트 공방은 현대리바트가 지난해 7월 공식 온라인몰에 선보인 전문관으로, 전국 300여 공방 중 품질·디자인·체험 과정 등을 기준으로 23곳을 선별해 입점시켰다. 국내 가구 업체 중 수제 가구 공방 전문관을 선보인 것은 현대리바트가 유일하다.

현대리바트 관계자는 "2030 세대를 중심으로 리바트 공방 마니아층이 형성되고 있을 만큼 고객 반응도 좋아 오프라인 매장에도 별도의 공간을 마련하게 됐다"고 말했다.

이어 "전문관 오픈 당시 10곳 정도였던 입점 공방은 최근 23곳까지 늘어났고 인기 공방들의 경우 올해 들어 매출이 매달 30%씩 신장하고 있다"며 "현대리바트 입장에서도 소형 가구나 수공예품으로까지 제품 카테고리를 확장하게 돼 상품 경쟁력이 한층 높아질 것으로 기대하고 있다"고 덧붙였다.

현대리바트는 지난 4월 판매수수료를 없애 수익을 전액 공방에 돌리고, 6월 서울 성수동에서 진행한 팝업스토어에서도 공방 제품 전시장 및 제품 제작 클래스 공간을 마련해줬다. 또, 브랜드 콘텐츠를 제작해 현대리바트 공식 유튜브 채널을 통해 소개하고 원데이 클래스를 통해 소비자 체험 기회도 확대하고 있다.

리바트 토탈 강남 매장에 마련된 '리바트 공방' 존. 현대리바트 원본보기 아이콘

리바트 공방에 입점한 '정근날' 김나리 대표는 "소공인들은 1~2인이 디자인과 제품 제작부터 고객과의 소통까지 모두 해결해야 해서 어려움이 큰데, 현대리바트가 그런 공예가들에게 든든한 후원자가 됐다"고 말했다.

현대리바트는 연내 입점 공방 수를 35곳까지 늘리고, 서울문화재단과 협업해 청년 예술가들의 창작 공방도 추가로 입점시킬 예정이다. 나아가 공방 작가와의 협업 제품을 양산화하고, 지역 기반 공방 아카데미 개설하는 등 지원책도 검토 중이다.

현대리바트 관계자는 "대기업 중심의 기존 가구 인테리어 시장을 확장해 뷰티나 패션 분야처럼 소상공인과 대기업이 상생·동반 성장할 수 있는 기반을 만드는 게 목표"라며 "앞으로도 K리빙 산업 생태계를 조성하고 확장하는 플랫폼으로서 소상공인과 함께 성장해 나갈 것"이라고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>