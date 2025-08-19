서울 코엑스 '푸드위크 코리아' 참여 세종시 업체 모집

선정된 업체, 10월 박람회서 홍보·판로 기회

세종시 농업기술센터는 '2025 푸드위크 코리아' 박람회에 참가할 지역 농식품 가공업체를 모집한다. 이 박람회는 10월 29일부터 11월 1일까지 4일간 서울 코엑스에서 개최된다.

모집 대상은 지역 농특산물을 활용한 지역 내 식품 농업법인, 제조가공업체, 식품 제조가공업, 즉석식품제조업 등이다. 참가를 원하는 업체는 오는 26일까지 참가신청서, 사업장 현황자료 등 제출 서류를 갖춰 농업기술센터 특화자원과를 방문해 신청하면 된다.

센터는 지역 농산물 가공상품의 우수성을 확산하고 가공업체에 판로 개척의 기회를 제공하기 위해 홍보부스를 운영, 함께 할 3곳의 업체를 최종 선정하고 국내외 바이어 상담, 가공상품관을 통한 농식품 홍보, 판로개척의 기회를 제공할 예정이다.

업체 선정 기준은 기업역량, 상품의 경쟁력, 파급효과 등이다. 단, 동일 박람회(전시회)로 지원을 받은 이력이 있는 대상자는 우선순위에서 제외된다.

피옥자 농업기술센터 소장은 "이 박람회는 단순히 제품을 선보이는 자리가 아니라 국내외 바이어·유통사와 네트워크를 구축하고 소비자의 피드백을 직접 듣는 소중한 기회가 제공될 것"이라며 "지역 업체들의 많은 참여를 기다린다"고 말했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr





