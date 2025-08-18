본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

순천향대 연구장학금 성과…석·박사 동시 선정

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.08.18 14:13

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대표 우수과제 배출…연 21억 원 장학제도 결실

사진 왼쪽 순천향대 최수진(석사과정) 학생과 오른쪽 서다연(박사과정)학생/순천향대

사진 왼쪽 순천향대 최수진(석사과정) 학생과 오른쪽 서다연(박사과정)학생/순천향대

AD
원본보기 아이콘

순천향대학교 대학원생들이 연구장학금 제도의 지원을 발판 삼아 교육부·한국연구재단 '인문사회 연구장려금 지원사업'에서 석·박사 과정 동시 선정이라는 성과를 거뒀다.


18일 순천향대에 따르면 교육과학과 최수진 석사과정학생은 '자살사고에서 자살행동으로 이어지는 메커니즘 분석: 자살의 대인관계 이론 적용(IPTS)' 연구로 석사 부문 대표 우수과제에 선정됐다.

또 박사과정인 서다연 학생도 최종 명단에 올라 대학원 연구 경쟁력을 입증했다.


이 같은 성과는 순천향대 대학원이 운영 중인 연구장학금 제도 덕분이다.


순천향대는 석사 기준 1인당 약 2500만 원 규모의 장학 혜택을 제공하며, 2024학년도에는 총 21억 원이 지급됐다. 전체 대학원생 400여 명, 재학생의 61%가 지원을 받았다.

또 ▲우수논문 장학금 ▲해외학회 참가 장학금 ▲해외연수 장학금 등 다양한 지원이 병행돼 학생들이 안정적으로 연구에 몰입할 수 있는 환경이 마련됐다.


송병국 총장은 "올해 신설된 인문사회 석사과정 연구장려금에서 대표 우수과제가 배출되고 박사과정생까지 동시 선정된 것은 대학원의 장학 지원 체계가 낳은 결실"이라며 "앞으로도 대학원생들이 경제적 부담 없이 학문에 전념할 수 있도록 지원을 강화하겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요" 가격 파괴 선언 이마트 다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'하루 2조원 쏠쏠하네'…"월요일을 공휴일로" 깜짝 연구결과

농성 중 체조·당원에 호통…국힘 전대 막판 변수는

"그린란드 14배 아프리카, 지도에선 비슷"…'지도 수정하라' 캠페인 확산

"내 세금 왜 중국인에 쓰냐"…1인당 5만원 지급에 난리난 도청 게시판

"공용공간에 이게 무슨 짓?"… '식물 빌런' 옥상·주차장 점령에 입주민 분통

"5000원 이하만 판다" 이마트, 다이소·쿠팡에 도전장

"워싱턴 주방위군, 무장도 준비"…민주당 도시 압박하는 트럼프

새로운 이슈 보기