순천향대 연구장학금 성과…석·박사 동시 선정

대표 우수과제 배출…연 21억 원 장학제도 결실

사진 왼쪽 순천향대 최수진(석사과정) 학생과 오른쪽 서다연(박사과정)학생/순천향대 AD 원본보기 아이콘

순천향대학교 대학원생들이 연구장학금 제도의 지원을 발판 삼아 교육부·한국연구재단 '인문사회 연구장려금 지원사업'에서 석·박사 과정 동시 선정이라는 성과를 거뒀다.

18일 순천향대에 따르면 교육과학과 최수진 석사과정학생은 '자살사고에서 자살행동으로 이어지는 메커니즘 분석: 자살의 대인관계 이론 적용(IPTS)' 연구로 석사 부문 대표 우수과제에 선정됐다.

또 박사과정인 서다연 학생도 최종 명단에 올라 대학원 연구 경쟁력을 입증했다.

이 같은 성과는 순천향대 대학원이 운영 중인 연구장학금 제도 덕분이다.

순천향대는 석사 기준 1인당 약 2500만 원 규모의 장학 혜택을 제공하며, 2024학년도에는 총 21억 원이 지급됐다. 전체 대학원생 400여 명, 재학생의 61%가 지원을 받았다.

또 ▲우수논문 장학금 ▲해외학회 참가 장학금 ▲해외연수 장학금 등 다양한 지원이 병행돼 학생들이 안정적으로 연구에 몰입할 수 있는 환경이 마련됐다.

송병국 총장은 "올해 신설된 인문사회 석사과정 연구장려금에서 대표 우수과제가 배출되고 박사과정생까지 동시 선정된 것은 대학원의 장학 지원 체계가 낳은 결실"이라며 "앞으로도 대학원생들이 경제적 부담 없이 학문에 전념할 수 있도록 지원을 강화하겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



