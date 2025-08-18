본문 바로가기
부산은행, 최고 연 5% ‘Only One 주거래 우대적금’ 출시

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.18 11:42

급여소득자·공무원·개인사업자 맞춤형 우대금리 제공

BNK부산은행이 고객 맞춤형 혜택을 앞세운 신규 적금 상품을 내놓으며 고객 유치에 속도를 낸다.


부산은행은 18일 급여소득자, 공무원, 개인사업자 등 고객군별로 특화된 우대금리를 제공하는 'Only One 주거래 우대적금'을 출시했다.

기본금리는 연 2.00%, 우대이율을 더하면 최대 연 5.00% 금리를 받을 수 있다. 고객유형별 우대와 공통 우대가 동시에 적용되는 구조다.


급여소득자는 ▲재직기업 고객등급 ▲임직원 적금 가입 실적 ▲급여이체 실적에 따라 우대금리를 받는다. 특히 임직원 가입자가 많을수록 혜택이 커지는 점이 눈에 띈다. 공무원은 재직 증명과 급여실적을 통해, 개인사업자는 노란우산공제 신규 가입과 가맹점 계좌 실적을 통해 각각 추가 우대금리를 적용받는다.


공통 우대이율은 ▲입출금 계좌 평균잔액 유지 ▲정기예금 가입 ▲모임통장 보유 ▲개인형 IRP 가입 ▲신용·체크카드 사용 실적 등 조건 충족 시 주어진다. 다섯 가지 모두 충족하면 보너스 금리 1.00%포인트가 추가된다.

가입 대상은 만 14세 이상 개인이며 1인 1계좌만 가능하다. 가입 기간은 12개월, 매월 최대 50만원까지 자유롭게 납입할 수 있다. 상품 세부 내용은 부산은행 홈페이지와 모바일뱅킹 앱에서 확인할 수 있다.


신식 부산은행 개인고객그룹장은 "주거래 고객을 위한 상품 라인업을 강화하고 실질적인 금융 혜택을 넓혀 나가겠다"고 말했다

BNK부산은행 ‘Only One 주거래 우대적금’ 안내문.

BNK부산은행 'Only One 주거래 우대적금' 안내문.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
