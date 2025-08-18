예금보호 1억원 시대 코앞…"아직 자금 쏠림 현상 없어"

9월부터 예금보호한도 1억원으로 상향조정

아직 금융권 자금 이동 활발하지 않아

예금보호한도 상향이 2주 앞으로 다가온 가운데 금융권의 자금이동이 아직 활발하지는 않은 것으로 나타났다.

금융위원회는 18일 정부서울청사에서 금융감독원, 한국은행, 예금보험공사 등 관계기관과 예금보호한도 상향 시행 준비상황 점검 회의를 개최했다고 밝혔다.

다음 달부터 예금보호한도가 기존 5000만원에서 1억원으로 상향되면서 은행과 저축은행, 상호금융의 자금이동 상황과 업계의 준비상황을 점검하는 회의다.

금융위원회와 관계기관은 지난달 말 기준으로 예금보호한도 상향에 따른 자금이동 특이 동향은 없는 것으로 평가했다. 입법예고 이후 은행·저축은행·상호금융 예금이 모두 예년 수준으로 증가 중이다. 당초 우려하던 은행에서 제2금융권으로의 자금이동이나 중소형 저축은행에서 대형 저축은행으로의 자금 쏠림 현상이 현재까지 뚜렷하게 나타나지는 않고 있다고 설명했다.

업권별로 보면 은행 예금 잔액은 과거 5개년(2020~2024년) 연평균 수준으로 증가 중이며, 은행에서 저축은행·상호금융으로의 예금이탈은 크지 않은 것으로 분석했다.

저축은행의 경우 입법예고 이후 예금 잔액이 증가세로 전환했지만 여전히 작년 말 예금 잔액보다 낮은 수준으로 완만한 증가세인 것으로 평가했다. 또한 중소형 저축은행과 대형 저축은행 예금 잔액이 고르게 증가하고 있어 중소형에서 대형 저축은행으로의 자금 쏠림은 아직 우려할 수준이 아니라는 데 의견을 모았다.

상호금융권 예금 잔액은 과거 5개년 연평균·월평균 증가율 범위 내에서 증가 중으로 현재까지 예금보호한도 상향이 상호금융권 예금 증가에 미치는 영향은 미미한 것으로 판단했다.

수신금리는 은행·저축은행·상호금융 모두 올해 기준금리 인하 폭과 유사한 수준으로 하락했다. 다만 저축은행 업권은 수신이 감소하는 것을 방지하기 위해 입법예고 이후 타 업권에 비해 높은 3%대 금리를 유지하고 있다. 현재까지는 입법예고 이전에 비해 고금리 특판 경쟁이 과열되는 양상은 없으나 저축은행·상호금융의 고금리 특판 상품 수가 다소 증가하고 있어 지속해서 모니터링해 나가기로 했다.

금융위는 앞으로 상시점검 태스크포스를 통해 예금보호한도 상향 시행 이후 자금이동 상황을 지속 모니터링할 계획이라고 밝혔다. 특히 예금 만기가 집중된 4분기에는 예금 잔액, 수신금리를 보다 면밀하게 살펴볼 예정이다.





