동국제강그룹, 한국해비타트 '815런' 후원

조성필기자

입력2025.08.18 10:15

후원금·참가비 포함 2060만원 전달

동국제강그룹이 한국해비타트 주관으로 열린 '815런' 캠페인을 후원했다고 18일 밝혔다.


'815런'은 독립유공자 후손들의 주거 환경 개선을 지원하는 기부 마라톤으로, 2020년부터 매년 광복절에 진행되고 있다.

815런에 참여한 동국제강그룹 임직원이 단체사진을 찍는 모습. 동국홀딩스 제공

원본보기 아이콘

동국제강그룹은 '철강보국' 정신과 맞닿은 취지에 공감해 지난해부터 후원을 이어오고 있다. 올해는 후원금 815만원과 임직원·가족 230명의 참가비 1245만원을 포함해 총 2060만원을 전달했다. 누적 후원액은 4125만원에 이른다.


회사 관계자는 "군인·소방관·경찰에 이어 독립유공자 후손까지 지원 대상을 확대했다"며 "사회공헌 전략 '무브 투게더, 무브 그린(Move together, Move Green)' 아래 사회적 책임을 꾸준히 실천해 나갈 계획"이라고 말했다.




조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr
